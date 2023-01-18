"Світ має бути швидшим за Росію". Що сказав Зеленський форуму в Давосі після Броварів

58 хвилин(и) тому

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Падіння гвинтокрила у Броварах та смерті, що спричинила ця катастрофа, є прямими наслідками російської агресії проти України, заявив президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення до учасників Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

"Це не нещасний випадок, це війна, - заявив президент Зеленський. - Війна (іде) не лише на полі бою... Кожна людина і кожна смерть - це результат війни".

Президент України також запропонував усім вшанувати хвилиною мовчання загиблих.

Цей виступ став вже третім щорічним виступом президента Зеленського в Давосі.

Він нагадав, що попередні форуми відбувалися під час пандемії коронавірусу, із яким світ боровся "єдиним фронтом". Так само через три роки, вважає президент Зеленський, у Давосі обговорюватимуть інші загрози, бо нинішню - агресію Росії - до того часу вдасться перемогти, якщо світ діятиме одностайно.

Відповідаючи на запитання після виступу, зокрема, про те, чи не відчуває він посилення небезпеки для себе особисто після катастрофи у Броварах, Володимир Зеленський відповів:

"Я не переживаю. Мені немає чого додати". Він також уточнив, що у його переконаннях з початку війни нічого не змінилося: "Я нікуди не поспішаю. Мені потрібен не виїзд (з України - Ред.), а озброєння".

З огляду на це президент Зеленський закликав світових лідерів пришвидшити надання військової допомоги Україні, наголосивши, що нині "тиранія випереджає демократію".

"Трагедії випереджають життя. Тиранія випереджає демократію... Час, який вільний світ витрачає на роздуми, держава-терорист витрачає на вбивства".

Він також нагадав, до яких наслідків призвело зволікання із адекватною відповіддю Росії:

"Світ вагався у 2014 році, коли Росія без вагань окупувала Крим. Світ вагався у 2022-му, коли Росія без вагань зробила війну повномасштабною... Росія експортує терор, і світ повинен діяти швидше, ніж діє вона", - заявив Володимир Зеленський.

Зокрема, за словами українського президента, поставки засобів протиповітряної оборони мають відбуватися швидше, ніж нові російські ракетні удари, надання танків західними партнерами має випереджати нові наземні атаки росіян, а відновлення безпеки та миру в Україні має запобігти нападу Росії на інші держави.

Президент України також вважає, що попри те, що зовні може здаватися, що інтенсивність бойових дій в Україні уповільнилася, Росія готується до реваншу та нового наступу.

"Війна дійсно уповільнюється взимку. Є зрозумілі обставини і зрозумілі причини. Всі втомлюються: природа, люди і, слава Богу, ворог також. Виглядає все це так: щоденно запеклі бої на сході нашої держави. Ми стоїмо стійко і міцно...", - заявив президент Зеленський.

"Що стосується інших частин нашої держави, півдня і півночі, ми контролюємо ситуацію… Ми бачимо, що Росія намагається йти, посилюватися і готуватися до реваншу. Ми вважаємо, що їм не вдасться, бо вони воюють не проти України, а проти цивілізованого підходу до життя", - заявив український президент.

Автор фото, AFP Підпис до фото, За день до Зеленського на форумі виступала його дружина

Відповідаючи на інші запитання, зокрема і про місце сучасної Росії у світі та необхідності діалогу з нею, Володимир Зеленський заявив, що Росія на чолі зі своїм лідером Володимиром Путіним обрала собі місце терориста у світі - і чинна російська влада вже не зможе змінити це:

"Мені здається, що місце серед терористів Росія собі вже обрала, і сьогодні це вже не залежить від їхнього (росіян - Ред.) керівництва".

Напередодні дружина українського президента Олена Зеленська також виступила перед учасниками Всесвітнього економічного форуму в Давосі, презентувавши українську формулу миру.

Очікувалося, що сьогодні ж президент Зеленський має дати публічне інтерв'ю головному редакторові журналу Time Едварду Фельзенталю, проте його скасували через катастрофу у Броварах.

Автор фото, Time Magazine

У грудні 2022 року американський журнал Time оголосив Володимира Зеленського людиною року. Свій вибір редакція тижневика пояснила впливом президента України на боротьбу за демократичні цінності у світі.

Редакція зазначила, що цього року вибір був як ніколи простим - "Володимир Зеленський активізував світ так, як ми не бачили десятиліттями".

Журнал зазначив, що Зеленський надихнув українців і отримав міжнародне визнання за свою мужність у протистоянні російському вторгненню.

"Успіх Зеленського як лідера воєнного часу ґрунтується на тому факті, що мужність є заразною", - йдеться у повідомленні.

Свого часу на обкладинку Time потрапляли Вінстон Черчилль, Адольф Гітлер і Йосип Сталін.

Володимира Зеленського також обрано людиною року за версією видання Financial Times.