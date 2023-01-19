"Ми більше не залежимо від російських енергоносіїв" - міністр фінансів Німеччини

1 година тому

Підпис до фото, Міністр фінансів Німеччини стверджує, що його країна більше не залежить від постачання енергоносіїв з Росії

Німеччина більше не залежить від імпорту енергоносіїв із Росії, заявив в інтерв'ю ВВС міністр фінансів країни Крістіан Лінднер.

За словами Лінднера, Німеччина повністю диверсифікувала свою енергетичну інфраструктуру після російського вторгнення до України.

Берлін знайшов нові джерела імпорту енергоносіїв, попри те, що Росія перекрила газові крани до Європи, сказав Лінднер.

"Так, звичайно, Німеччина, як і раніше, залежить від імпорту енергоносіїв, але сьогодні вже не від імпорту з Росії, а від світових ринків", - сказав він.

Раніше Німеччина імпортувала з Росії близько половини споживаного газу та понад третину всієї нафти.

Росія припинила постачання газу до країни у серпні, а Німеччина припинила імпорт російської нафти на початку цього року.

У гонитві за альтернативними джерелами енергії країна знову відкрила вугільні електростанції, відклала плани щодо закриття трьох атомних електростанцій, що залишилися в Німеччині, та збільшила потужності для зберігання природного газу, що імпортується з інших країн, таких як Норвегія та США.

Лінднер, який бере участь у Всесвітньому економічному форумі, що проходить у Давосі, звернув увагу на швидкість, з якою в Німеччині побудували новий термінал для зрідженого природного газу - приблизно за вісім місяців, за його словами.

Міністр фінансів Німеччини додав, що заплановані додаткові інвестиції в інфраструктуру.

"Це лише один приклад величезних змін у політиці Німеччини", - сказав він.

"Ми зрозуміли, що маємо зміцнювати нашу конкурентоспроможність після епохи канцлерки Меркель. Ця епоха була зосереджена на сильних сторонах минулого, а тепер ми розвиваємо сильні сторони майбутнього", - сказав Лінднер.

Лінднер також висловив припущення, що інфляція в Німеччині досягла свого піка минулого року.

"Ймовірно, світова економіка та європейська економіка відновлюються швидше, ніж очікувалося", - сказав міністр фінансів.