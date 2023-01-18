Бровари. День. Мішки з тілами лежать на дитячому майданчику

Вікторія Жуган

ВВС News Україна, Бровари

1 година тому

Зранку цим двором у Броварах батьки вели дітей до садочка, щоб за мить намагатися урятувати їх із вогню. За багато годин після авіакатастрофи у повітрі тримається запах горілого металу чи пластику, а над кварталом висить тиша.

Чути лише, як рятувальники прибирають чорні обгорілі фрагменти гелікоптера із даху підʼїзду і червону обшивку із ігрового майданчика; сусіди мовчки приносять квіти й іграшки і кладуть їх біля стрічок, якими правоохоронці та військові обгородили декілька дворів довкола місця трагедії.

Біля входу в садочок лежить обвуглений шолом, на паркані висить яскрава жовта пелюшка, за парканом лежить крихітний дитячий босоніжок - можливо, це змінне взуття, яке чекало на малюка у садочку. Хочеться вірити, що його батьки сьогодні запізнилися.

Деякі сімʼї приходять і дивляться, але в цьому нема нічого видовищного. Пояснюють, що на місці постраждалих могли бути вони.

"Я там ходжу вранці на роботу, але розклад змінили - я сьогодні у другу зміну", - розповідає бариста у кавʼярні за рогом.

"Це лотерея", - зітхає пенсіонерка.

Тетяна, 38 років, живе у підʼїзді поруч із тим, куди влучили фрагменти гелікоптера. Вона водила пʼятирічного сина у цей садочок, але після російського вторгнення перестала. Її старша донька мала йти до ліцею поруч із садочком, але за хвилини до виходу з дому почула вибух.

Тетяна розповідає це у повній темряві в коридорі у будинку без світла, за нею стоять обоє дітей і бабуся, а в глибині квартири видно ялинку. Чоловік Тетяни після вибуху побіг допомагати рятувати дітей і працівників садочка, після чого пішов на роботу.

Очевидці розповідають, що батьки з дітьми намагалися тікати із садочка, несли поранених малюків, і що багато з них отримали опіки.

"Я думала, що повернувся перший день війни, і нас бомблять зверху вертольотами, як було це в Бучі й Ірпені, - говорить Тетяна. - Це було настільки страшно, що ми повибігали у чому були і ось тут у коридорі були всі".

Близько четвертої вечора рятувальники починають виносити загиблих і вантажити у ритуальний транспорт. Їхні тіла лежать у білих і чорних мішках на ігровому майданчику поруч із частиною гелікоптера. Із розбитих почорнілих вікон садочка видно вазони із квітами.