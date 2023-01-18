Трагедія у Броварах, якими будуть наслідки для МВС? Теленовини ВВС
У випуску 18 січня:
- Трагедія у Броварах, які версії авіакатастрофи розглядають слідчі?
- Подробиці від кореспондентки ВВС Вікторії Жуган, яка була на місці катастрофи.
- Що відомо про гелікоптер, який зазнав аварії, - авіаційний експерт Богдан Долінце.
- Про втрату керівника МВС - кореспондент ВВС Святослав Хоменко.
- Як проходить Всесвітній економічний форум - репортаж із Давоса.
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