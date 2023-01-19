Лавров порівняв росіян з євреями, а США - з Гітлером. Євреї шоковані

19 хвилин(и) тому

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Голова МЗС Росії Сергій Лавров на пресконференції за підсумками діяльності російської дипломатії в 2022 році порівняв дії США та їхніх союзників у Європі щодо підтримки України у війні з Росією з діями Гітлера, а росіян - із євреями.

Його слова викликали шок і обурення в Європейському єврейському конгресі.

Сергій Лавров не вперше потрапив у скандал, пов'язаний із євреями. Раніше він говорив про "єврейську кров Гітлера", чим змусив Володимира Путіна вибачатися перед керівництвом Ізраїлю.

Що сказав Ларов

"Так само як Наполеон мобілізував практично всю Європу проти Російської імперії, як Гітлер мобілізував і захопив, поставив під рушницю більшість європейських країн і кинув їх проти Радянського Союзу, зараз теж США сформували коаліцію практично з усіх європейців, які входять до НАТО та членів ЄС, і через Україну, за довіреністю, ведуть війну проти нашої країни з тим самим завданням - остаточного вирішення "російського питання", - сказав Лавров журналістам.

"Так само як Гітлер хотів остаточно розв'язати "єврейське питання", зараз, якщо ви почитаєте західних політиків, не тільки з Прибалтики та з Польщі, а й набагато притомніших, вони однозначно кажуть, що Росія повинна зазнати стратегічної поразки", - додав він і зазначив, що західні політологи говорять про необхідність "деколонізувати Росію", бо вона "занадто велика і заважає".

"Ми шоковані"

На ці ремарки Лаврова відреагували у Європейському єврейському конгресі.

"Ми шоковані та приголомшені цим ганебним порівнянням, яке міністр Лавров провів між діями коаліції демократичних країн і переслідуванням і вбивством Гітлером шести мільйонів євреїв під час Голокосту", - заявив президент конгресу Аріель Музикант.

"Це спотворення Голокосту на найбазовішому рівні, і ми закликаємо пана Лаврова беззастережно вибачитися та відкликати ці коментарі", - додав він.

"Це не вперше міністр використовує порівняння з Голокостом та посилання на Гітлера. Це має припинитися. Оскільки найближчими днями ми відзначатимемо Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту, день, коли Червона армія звільнила Аушвіц, пам'ять про жертви Голокосту ніколи не має використовуватися таким жахливим чином", - зазначив Музикант.

"Росіяни все спотворюють"

На прохання ВВС заяви Лаврова також прокоментував радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Голова російського МЗС публічно висловив образливу сентенцію про право Росії вбивати українців, хибно посилаючись на пам'ять про Голокост та ідеалізуючи злочини Гітлера у Другій світовій війні, - зазначив він. - Скажу прямо, що чим більше та об'ємніше Лавров говорить, тим більше гуманістичний світ бачить, як росіяни спотворюють не лише поточну дійсність, а й відомий історичний контекст".

Він підкреслив, що саме Росія порушила міжнародне право, коли вторглася в Україну, і "веде безумовну та демонстративну геноцидну війну", завдаючи ударів по мирних жителях.

"Це Росія навмисно ізолює себе від решти демократичного світу власною запеклою агресією та жахливими воєнними злочинами в Україні. Це Росія ідеально копіює модель поведінки відомого лідера нацистського режиму середини минулого століття та його практики етнічного геноциду, концентраційних таборів, примусової депортації", - сказав Подоляк.

Не перший скандал

Автор фото, Nurphoto Підпис до фото, Раніше Лавров коментував єврейське походження Зеленського і порівнював його з Гітлером

Сергій Лавров не вперше потрапив у скандал, пов'язаний із євреями.

У травні він дав розлоге інтерв'ю італійському телеканалу Mediaset, у якому багато говорив про війну Росії проти України.

Ведучий нагадав слова Володимира Зеленського про те, що "денацифікация", про яку заявляв Кремль на початку війни, не має сенсу, оскільки в Україні немає нацистів, а сам він єврей.

У відповідь Лавров заявив: "Чув, як він сказав, що ми демілітаризацію і денацифікацію навіть не будемо обговорювати на переговорах".

"Він висуває аргумент: яка може бути нацифікація, якщо він єврей. Можу помилитися, але у Гітлера теж була єврейська кров. Це абсолютно нічого не означає. Мудрий єврейський народ каже, що найзатятіші антисеміти, як правило, євреї. "У сім'ї не без виродка", як у нас кажуть", - сказав Сергій Лавров, якого цитує сайт МЗС Росії.

У відповідь керівник МЗС Яір Лапід тоді написав у твіттері: "Висловлювання міністра закордонних справ РФ Лаврова не тільки не можна вибачити, вони не тільки обурюють - вони також є жахливою історичною помилкою".

"Євреї не вбивали себе під час Голокосту. Найнижчий рівень расизму щодо євреїв - це звинувачення самих євреїв в антисемітизмі", - наголосив ізраїльський міністр.

Пізніше у розмові з прем'єр-міністром Нафталі Беннетом президент Росії Володимир Путін вибачився за твердження Лаврова єврейське походження Гітлера, а Беннетт прийняв вибачення і подякував йому за роз'яснення ставлення російського президента до єврейського народу та пам'яті про Голокост.