Кирила Тимошенка звільнили з посади заступника голови ОП

14 хвилин(и) тому

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Володимир Зеленський підписав указ про звільнення заступника голови офісу президента України Кирила Тимошенка.

Тимошенко написав заяву про звільнення та опублікував її у телеграмі.

Заступником керівника адміністрації президента Тимошенко став 21 травня 2019 року. Згодом, у червні того року, адміністрацію перейменували на офіс президента України.

Кирило Тимошенко довго був наближеним до президента чиновником.

В ОП Тимошенко відповідав частково за регіональну та медійну політику.

До російського вторгнення він курував стратегічну програму влади "Велике будівництво", на яке витрачали величезні суми грошей. Через що під критику щодо їх витрат потрапляв і сам Тимошенко.

Під час війни Тимошенко, як вказують оглядачі, мав стосунок і до функціонування "Єдиного телемарафону".

Кирило Тимошенко до останнього часу був одним з облич Банкової та її регіональної політики. Він їздив постраждалими регіонами і був одним з перших чиновників з Києва, який приїздив на місця великих обстрілів чи трагедій.

За останні місяці він також потрапляв у скандали з використанням дорогих автомобілів та нерухомості.

До приходу в політику Тимошенко працював телевізійним продюсером. У 2016-му заснував одну з найбільших в країні агенцій GOODMEDIA.

За даними видання Бабель, саме ця компанія раніше знімала "усі ролики Зеленського і найвідоміший ролик кампанії - виклик Петра Порошенка на дебати на стадіон".