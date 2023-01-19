"Дайте Зеленському танки і Україна виграє". Що говорили в Давосі про війну

35 хвилин(и) тому

Автор фото, офіс президента

Чи живий Путін? - з такими словами Зеленського український сніданок у Давосі перетворився на справжній бенефіс підтримки України у війні проти Росії. Іноді це виглядало дещо пафосно, проте місцями це викликало ледь не сльози у залі, а місцями справжні овації.

Не дивно, адже спікерами були не просто країни-союзники, а одні з найближчих друзів. Тут і українська канадійка Христя Фріланд - віцепрем'єр-міністр і міністр фінансів Канади, і експрем'єр Британії Борис Джонсон, і прем'єр Нідерландів Марк Рютте, який буквально напередодні пообіцяв Україні батарею ППО PATRIOT.

Дивував навіть організатор дійства бізнесмен (реєстр олігархів в Україні ще не запрацював і туди ще нікого не включили) Віктор Пінчук, який у несхожій для себе манері говорив, що вперше в історії Україна має шанс вирватись з-під російського ярма.

А світові фінансисти, коли говорили про повоєнну відбудову України, наголошували, що хочуть будувати нову країну, а не нових олігархів.

Путін живий?

Зеленський через трагедію у Броварах скасував своє півторагодинне інтерв'ю редактору Times. Але на сніданок включився.

Він вкотре наголосив на важливості постачання боєприпасів та зброї для протидії Росії.

"Нам потрібно багато зброї та боєприпасів, ми не можемо протистояти тільки мотивацією солдатів. Не треба казати, я дам танки, якщо хтось інший дасть, не треба вагатись", - емоційно закликав президент.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Польща готова давати танки Leopard 2, але Німеччина поки що не дозволяє

Слабкі місця України, за його словами, це система ППО. Яку треба посилювати для того, щоб захистити енергетику та інфраструктуру від російських ударів.

Він знову закликав давати артилерію та далекобійні системи.

А на питання про можливе звільнення Криму відповів лаконічно: "Дайте нам вашу зброю і ми повернемо своє".

Трохи розізлило Зеленського питання про перспективи мирних перемовин з Росією. "Це ж не кіно, що вони очікують початку сеансу", - трохи роздратовано відповів Зеленський.

Він нагадав, що його команда три роки намагались дипломатією звільнити свої землі. І з Росією зараз говорити немає сенсу.

"Я не розумію зараз, з ким і про що говорити. Я не впевнений, що той президент Росії, який іноді з'являється на екрані десь, що це він. Я не до кінця розумію, що Путін досі живий. І що він насправді ухвалює рішення", - досить жорстко заявив Зеленський. При цьому нагадав, що Путін європейцям обіцяв одне, а наступного дня вдерся в Україну.

"Росія має сама знайти когось і потім запропонувати щось", - загадково додав Зеленський.

Майже миттєво на припущення Зеленського, що Путіна вже немає, а є тільки образ на екрані, відреагували в Росії. "Путін є і буде", - заявив його речник Дмитро Пєсков.

Не думати про Путіна

Колишній лідер Британії Борис Джонсон закликав світ не думати про реакцію Путіна на будь-що, а активніше підтримувати Україну зброєю.

"Він хоче все представити, як можливе ядерне протистояння між НАТО і Росією. Це нонсенс. Путін не використає ядерну зброю. Це не наша проблема, що з ним буде і хто прийде після нього. Ми маємо сконцентруватись на підтримці України", - розповів Джонсон.

"Треба дати Зеленському всі інструменти, яких він потребує, щоб закінчити справу. І вони виграють!" - емоційно доводив Джонсон.

"Дайте Україні і Зеленському танки!" - далі вів Джонсон. Наполягаючи, що українці прекрасно вчаться володіти усією західною зброєю, тому Україна переможе. Сама Британія напередодні першою заявила про рішення надати Україні 14 головних бойових танків Челенджер 2.

Автор фото, Офіс президента

Він наголосив, що це один з рідкісних конфліктів у світі, коли всім зрозуміло, хто правий, а хто ні.

"Якби ми тут зібрались під час війни в Косово чи Іраку, були поважні аргументи з обох боків. Але тут немає жодної людини, яка не вважала б, що Україна права на 100%. Це абсолютно чорно-біла історія, боротьба добра проти зла, і ми на боці України", - каже Джонсон.

При цьому визнаючи парадокс, що підтримка зброєю неспівмірно мала у порівнянні з іншими конфліктами.

Повторення Мюнхенської змови не буде

Прем'єр Нідерландів Марк Рютте не відставав від Джонсона у красномовстві. Він пішов в історичні аналогії і фактично порівняв дії Гітлера та Путіна.

"Уявімо, що одного дня Росія зможе захопити всю Україну. Вона ж не зупиниться? Ми ж знаємо з Мюнхенської змови 1938 року, що агресор йтиме далі, поки його не зупинять", - нагадав він історію про те, як Захід розчленував Чехословаччину, щоб задовольнити Гітлера. Але війну це не відвернуло.

Автор фото, офіс президента

Ще в 2016 році Нідерланди блокували запуск Угоди про Асоціацію ЄС з Україною, але зараз країна серед лідерів підтримки Києва.

"Впевнений, що Україна виграє цю війну, але це і наша боротьба. Вони не самі, ми всі їх підтримуємо", - заявив Рютте.

Уроки від українців

Одна з тем давоського сніданку - повоєнна відбудова України. Хоча про неї надто багато не говорили у зв'язку з надто віддаленою перспективою.

Звучали оцінки у 700 мільярдів доларів для відновлення країни. Це шалені гроші, і західні представники наголошували, що на ці гроші треба буде "нову Україну, а не нових олігархів". Але на цьому питання не концентрувались.

Христя Фріланд, яка вже багато років є адвокатом України на Заході, цього разу говорила про уроки від України для світу, а не навпаки

"Ми маємо дякувати Україні та українцям. Уявіть, як виглядав би світ, якби українці не були такі міцні, уявіть, якби Путін захопив Київ, якби зараз в Україні був би ручний путінський уряд? Як би себе почувала Польща? Як би себе почували балтійські країни? Як би ми взагалі говорили про силу демократії у протистоянні з диктатурами?" - запитала вона зал, і всі підтримали.

"Що було б, якби українці не були б такі фантастичні", - ще раз звернулась вона.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Христя Фріланд

Фріланд українською зацитувала рядки Івана Франка і спроєктувала їх на сучасність.

"До великого моменту

Будь готовий кожний з вас

Кожний може стать Богданом

Як настане слушний час".

"Всі українці стали Богданом, героєм їхньої історії. Це трагічний і жахливий момент, але коли українці піднімаються, то це захоплює. Це завжди був народ, який бився за свою свободу. Це сила народу, який хоче буди вільний", - розповіла вона на правах людини з українським походженням.

А на правах канадійки провела й місцеву хокейну метафору.

"Так от я процитую Вейна Грецкі, зрештою, ще одного канадського українця. Так от він казав: "На хокейному майданчику я їду не туди, де шайба є, а туди, куди вона летить. Так от шайба зараз рухається до української перемоги, давайте і ми будемо швидко рухатися до української перемоги, щоб померло якомога менше людей", - ці її слова зал зустрів аплодисментами.

Джонсон, який сидів поруч, вставив своїх п'ять копійок: "Краще змусити Путіна забрати шайбу з України", - і зал вибухнув сміхом.