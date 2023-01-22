Зірка "Месників" Реннер під час прибирання снігу зламав 30 кісток

Тіффані Вертхаймер

BBC News

22 хвилин(и) тому

Автор фото, Jeremy Renner/Instagram

Голлівудський актор Джеремі Реннер заявив, що зламав понад 30 кісток, коли на Новий рік на нього випадково наїхала снігоприбиральна машина.

Актор "Месників" заявив, що його "ранкові тренування та новорічні обіцянки цього року стали зовсім іншими", і виклав фотографію, на якій він лежить на лікарняному ліжку.

Реннер отримав травму грудної клітки та ортопедичні травми під час розчищення снігу біля свого будинку в Неваді.

Протягом доби він перебував у критичному стані.

Актор, якому через тиждень після аварії виповнилося 52 роки, найбільш відомий своєю роллю Клінта Бартона/Соколиного Ока у франшизі Marvel.

Він написав в інстаграмі, що цей інцидент став трагедією для всієї його родини, але водночас перетворився на "любов, яка об'єднує".

"Ці понад 30 зламаних кісток зростуться, стануть міцнішими, так само як поглиблюється любов і зв'язок із родиною та друзями", - написав він і подякував усім за увагу до нього і повідомлення, які він отримує.

Реннера підтримали багато знаменитостей, зокрема його колеги по Marvel Кріс Гемсворт і Кріс Еванс.

"Ти - чемпіон, друже! Ми тебе любимо", - написав Гемсворт.

Аварія сталася після того, як США охопив новорічний шторм, у результаті якого загинули десятки людей, а кілька штатів завалило снігом.

Реннер за допомогою своєї снігоприбиральної машини намагався допомогти родичу, який застряг у снігу біля його будинку за кермом автомобіля.

Реннер успішно відбуксирував авто, але коли він вийшов зі своєї снігоприбиральної машини, вона самостійно поїхала.

Реннер намагався повернутися за кермо, щоб зупинити її, але не зміг цього зробити і потрапив під машину.

Кілька днів потому Реннер опублікував фотографію свого обличчя в синцях і додав, що йому дуже важко набирати текст, але подякував прихильникам за їхні "добрі слова".