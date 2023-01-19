Усе варварство війни: "На західному фронті без змін" отримав 14 номінацій BAFTA

1 година тому

Автор фото, Reiner Bajo/Netflix Підпис до фото, Молодий ідеаліст Пауль Боммер стає солдатом і стикається з усім варварством, що несе війна

Стрічка "На західному фронті без змін" (All Quiet On The Western Front) від Netflix очолила список найкращих фільмів за версією британської кіноакадемії BAFTA, отримавши найвищі оцінки у 14 із 24 номінацій.

Цей фільм про події Першої світової війни є екранізацією роману Еріха Марії Ремарка, що вийшов майже століття тому - у 1928 році.

Стільки номінацій не отримував жоден фільм від 2011 року, коли найкращим фільмом визнали "Король говорить" (The King's Speech).

Крім того, за кількістю номінацій Bafta ця стрічка зрівнялася із "Тигр підкрадається, дракон ховається" (Crouching Tiger Hidden Dragon) - найбільш номінованим неангломовним фільмом в історії премії (15 номінацій).

Загалом ця драма від Netflix може взяти такі нагороди: найкращий фільм, найкращий неангломовний фільм, режисура, адаптований сценарій, актор другого плану, оригінальна музика, кастинг, операторська робота, монтаж, продакшн-дизайн, дизайн костюмів, грим і зачіски, звук і спеціальні візуальні ефекти.

Інші номінації розподілилися таким чином:

По 10 номінацій отримали - "Все завжди і водночас" (Everything Everywhere All At Once) та "Банші Інішерина" (The Banshees of Inisherin),

9 номінацій взяв "Елвіс" (Elvis),

5 номінацій у "Тар" (Tár),

і по 4 номінації у "Топ Ґан: Меверік" (Top Gun: Maverick), "Щасти тобі, Лео Граде" (Good Luck to You, Leo Grande), "Після сонця" ("Післязавтра") (Aftersun) та "Кит" (The Whale).

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Кейт Бланшет номіновано найкращою акторкою за версією Bafta за роль у фільмі "Тар"

Найкращою акторкою першого плану номіновано Кейт Бланшет за роль у стрічці "Тар". Раніше Bafta сім разів номінувала Кейт Бланшен на премію, і три рази акторка отримувала її - за "Жасмін", "Авіатор" та "Єлизавета".

Найкращим актором номіновано Остіна Батлера за роль у фільмі "Елвіс".

Серед номінантів також є Емма Томпсон ("Щасти тобі, Лео Граде") та Колін Фаррел ("Банші Інішеріна").

У номінаціях також є й кілька блокбастерів 2022 року, зокрема, і "Топ Ґан: Меверік" та "Аватар: шлях води".

Але вони переважно отримали "технічні" відзнаки.

А от такі знаменитості, як акторка Олівія Колман та режисер Стівен Спілберг, цього разу не потрапили у короткі списки BAFTA.

Церемонія нагород відбудеться рівно за місяць, 19 лютого у Southbank Centre's Royal Festival Hall в Лондоні.

Що відомо про лідера

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Автрійський актор Фелікс Каммерер (ліворуч) та німецький актор Альбрехт Шух зіграли у "На західному фронті без змін"

"На західному фронті без змін" - брутально жорстокий фільм, заснований на однойменному романі, що його також екранізували у 1930 та 1979 роках.

Остання екранізація, режисером якої є Едвард Бергер, сподобалася критикам, але викликала суперечливі відгуки глядачів.

У фільмі зображені події Першої світової війни з позиції Німеччини, очима молодого ідеаліста Пауля Боммера, який стає солдатом і стикається з усім варварством, що несе війна.

"Нам так багато треба сказати, та ми ніколи на це не спроможемося", - цю цитату Еріха Марії Ремарка Netflix взяв за епіграф фільму.

Сам Ремарк у передмові до свого роману писав: "Це лише спроба розповісти про покоління, яке занапастила війна, про тих, хто став її жертвою, навіть якщо врятувався від снарядів".