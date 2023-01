Усе варварство війни: "На західному фронті без змін" отримав 14 номінацій BAFTA

Стрічка "На західному фронті без змін" (All Quiet On The Western Front) від Netflix очолила список найкращих фільмів за версією британської кіноакадемії BAFTA, отримавши найвищі оцінки у 14 із 24 номінацій.