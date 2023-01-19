Європа оголосила про нові масштабні постачання зброї Україні напередодні зустрічі у Рамштайні

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Ракетні комплекси Brimstone на авіасалоні Фарнборо у Великій Британії, липень 2022

На зустрічі в Естонії у четвер міністри оборони європейських країн ухвалили спільну декларацію про нові постачання озброєнь Україні.

Вони зібралися на військовій базі Тапа напередодні великої зустрічі союзників у форматі "Рамштайн", який заплановано на 20 січня.

За підсумками зустрічі Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес заявив, що країна поставить Україні 600 ракет Brimstone, Данія заявила, що передасть 19 самохідних артилерійських установок CAESAR, замовлених у Франції.

Естонія допоможе Україні військовою технікою на суму 113 мільйонів євро, яка включає десятки гаубиць FH-70 та D-30 та сотні протитанкових гранатометів М2 з боєприпасами.

Латвія поставить десятки систем Stinger, два вертольоти М-17, десятки кулеметів, безпілотники, а також підготує 2 тисячі українських солдатів.

Автор фото, BBC/Артем Білов Підпис до фото, Данія надасть Україні 19 самохідних артилерійських установок CAESAR, замовлених у Франції

Крім того, вже поза рамками цієї декларації, німецький концерн Rheinmetall, за повідомленням видання Handelsblatt, готовий передати Україні близько ста танків "Леопард-1" і "Леопард-2" до кінця року, якщо влада Німеччини дасть на це добро. Рішення Німеччини очікують на зустрічі контактної групи "Рамштайн" у п'ятницю.

Бен Уоллес також заявив, що Захід єдиний у протистоянні Кремлю.

"Якщо президент Путін робить ставку на те, що нам це набридне цього року, він помиляється, - сказав Уоллес. - Наша мета - витіснити Росію назад з території України та відновити український суверенітет", - додав він.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, у свою чергу, заявив у четвер, що Захід перетворив Україну на "плацдарм для підривної діяльності проти Союзної держави" Росії та Білорусі.

"Ми вкотре висловили глибоке занепокоєння деструктивним курсом Сполучених Штатів та їх сателітів на розширення НАТО, наближення військових сил та військової інфраструктури альянсу до наших спільних кордонів, що веде до ескалації військово-політичної напруженості і не може залишатися без реакції з нашого боку", - сказав Лавров на зустрічі із главою МЗС Білорусі у Мінську.

В очікуванні "Рамштайна"

Ці заяви пролунали напередодні зустрічі контактної групи щодо України у форматі "Рамштайн", до якої входять близько 50 країн. Зустріч запланована на 20 січня, очікується, що учасники ухвалять поворотні рішення щодо постачання України військовою технікою, зокрема, надання їй німецьких танків "Леопард".

Про готовність передати ці танки заявили Польща та Фінляндія, чекали лише на згоду Німеччини, проте та не поспішала давати дозвіл.

Однак усе може помінятися з приходом нового міністра оборони Німеччини - у вівторок ним став 62-річний Борис Пісторіус - досвідчений політик та однопартієць канцлера Олафа Шольца із Соціал-Демократичної партії (СДПН).

Автор фото, AFP Підпис до фото, Від нового міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса чекають дозволи на постачання танків "Леопард 2" Україні

У четвер новий міністр вже обговорював питання постачання танків Україні з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Кремль, тем временем, снова предостерег Запад от предоставления оружия, которое может нанести удар по России. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что это может вывести конфликт на совершенно новый уровень.

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас, у свою чергу, в інтерв'ю ВВС закликала не боятися погроз Росії та заявила, що постачання зброї Україні життєво важливе.

"За час війни ми зробили недостатньо. Росія не ослабла. Росія потроїла свою військову промисловість, щоб виробляти більше, у них більше людей, які мобілізовані або можуть бути мобілізовані, тому ми не повинні бути оптимістичні щодо цього", - заявила вона.

І додала: "Я думаю, що єдина відповідь тероризму - це те, що ви не можете підкоритися терористичним погрозам, ви просто не можете, бо інакше терористи переможуть".

Питання про танки

Виступаючи на економічному форумі в Давосі в середу, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна вже активно допомагає Україні боєприпасами і поставками зенітно-ракетних комплексів. Так він відреагував на заклики надати дозвіл іншим країнам на передачу своїх танків Україні.

Водночас, виступаючи на тому ж форумі у Давосі, президент України Володимир Зеленський заявив, що чекати більше не можна і необхідно діяти на випередження.

"Світ більше не повинен вагатися - ні сьогодні, ні будь-коли в майбутньому, - заявив Зеленський. - Мобілізація світу має випереджати чергову військову мобілізацію нашого спільного ворога. Забезпечення України системами протиповітряної оборони має випереджати чергові ракетні нальоти Росії. Постачання західних танків мають випередити чергове вторгнення російських танків".

До дій на випередження закликав на давоському форумі і генсек НАТО Єнс Столтенберг:

"Зараз - поворотний момент війни, і потрібно суттєво збільшити допомогу Україні. Якщо ми хочемо досягти мирних переговорів завтра, то маємо дати більше зброї сьогодні".

Згоні з цим і у Європарламенті - у середу там ухвалили щорічний звіт про втілення в життя Загальної політики в галузі безпеки та оборони, в якому міститься заклик негайно дозволити постачання танків "Леопард 2".

Автор фото, Sean Gallup Підпис до фото, Захід та Київ упевнені, що німецькі танки "Леопард 2" здатні переламати хід війни на полі бою

Тим часом німецьке видання Süddeutsche Zeitung у середу повідомило, що, за його даними, Олаф Шольц готовий дати танки "Леопард" Україні, тільки якщо США погодяться відправити українцям свої "Абрамси".

За словами неназваних співрозмовників газети, Шольц сказав про це у телефонній розмові у вівторок із президентом США Джо Байденом. Байден, як зрозуміла Süddeutsche Zeitung, жодних обіцянок із цього приводу не дав.

Але надавати "Абрамси" США не планує, пояснюючи це тим, що танки вимагають великої та дорогої системи обслуговування.

У четвер телеканал "Sky News - Arabia" процитував своє джерело в Пентагоні, яке пояснило причини відмови США постачати "Абрамси" Україні: "Вашингтон відмовляється надавати Україні "Абрамс" через вартість [технічного] обслуговування та [витрат на] експлуатацію". Крім того, на думку джерела, "складно реалізувати програму тренування [українських військовослужбовців] на "Абрамсах" за короткий час до весни".

Втім, у нещодавньому інтерв'ю ВВС міністр оборони України Олексій Рєзніков висловив упевненість, що все необхідне Україні поставлять.

"Я впевнений, що в нас будуть і танки, і бойові літаки, і далекобійна зброя, яка може вражати цілі за 300 кілометрів", - сказав міністр, нагадавши, що ще рік тому він міг просити у західних партнерів хіба що "Стінгери", а зараз українські зенітники ось-ось почнуть навчатися управлінню потужними системами Patriot.