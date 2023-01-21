Життя і скандали Олексія Арестовича

12 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

47-річний Олексій Арестович - один з найвідоміших учасників команди Володимира Зеленського, який здобув і велику популярність, і зазнав шаленої критики під час повномасштабної війни.

Для мільйонів його слухачів він став кумиром і голосом правди про війну, який знімав вечірній стрес і давав змогу заснути. А інші його нещадно критикували за те, що саме він розповідав людям.

Врешті, одне з його висловлювань призвело до скандалу, внаслідок якого Арестович пішов з посади позаштатного радника офісу президента.

Чому його біографія та висловлювання постійно викликають суперечки?

Любов до театру та армії

У своїх інтерв'ю Арестович розповідав, що в 90-х роках закинув навчання на біологічному факультеті київського університету ім. Шевченка, де його цікавили лише дівчата. Захопився театром - з 1993 по 2010 роки грав у театрі-студії імпровізації Чорний квадрат.

1998 року, за його словами, закінчив Інститут сухопутних військ в Одесі, де отримав диплом військового перекладача з англійської мови.

У 2005 році звільнився з лав ЗСУ, розповідав він в одному з інтерв'ю.

Пізніше Арестович повідомив, що служив саме в Головному управлінні розвідки міноборони, ці дані нещодавно підтвердив в інтерв'ю Liga.net чинний очільник ГУР Кирило Буданов.

"Братство", Дугін,"Помаранчева революція" і розвідка

У політичному житті України Арестович вперше з'явився у 2005 році - як заступник лідера "Братства" Дмитра Корчинського та відвертий противник "Помаранчевої революції", внаслідок якої до влади прийшли Віктор Ющенко та Юлія Тимошенко.

Корчинський на тих виборах працював проти Ющенка.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У 2000-х роках Олексій Арестович деякий час був заступником лідера "Братства" Дмитра Корчинського

У 2008 році Арестович розповідав в інтерв'ю dsnews, що саме в цей час звільнився з міноборони.

"Я служив у департаменті стратегічних досліджень міністерства оборони. Підготовлені нами звіти лягали прямо на стіл президенту, прем'єр-міністру, міністру оборони, голові Верховної Ради тощо. А після помаранчевої революції ситуація в країні змінилася. Коли колишні директори цукрових заводів починають видавати директиви та й навчати бойових офіцерів, як їм нести службу - це нонсенс", - розповідав він.

У 2005 році разом з Корчинським у Москві Арестович взяв участь у пресконференції в агентстві "РИА Новости" з ідеологом російського євразійства та імперіалізму Олександром Дугіним.

Він давав специфічні оцінки подіям на Майдані.

"Перше, з чим ми зіштовхнулися у Росії, найсильніше враження, це повна недооцінка загрози, ступеню небезпеки, яка нам всім тут присутнім загрожує, тією чи іншою мірою. Ви ніколи не були у натовпі, і не знаєте цього специфічного поєднання молоді та старих, коли їх змішуєш в єдиний натовп, виходить якийсь коктейль, замішаний на протестантських технологіях. Як відомо - помаранчевий колір - це колір, який вперше використав Лютер під час Реформації…"

Водночас він демонстрував зацікавленість в астрології і називав протести доби Леоніда Кучми ретельно спланованими.

"Як кажуть наші браття езотерики, одна з основних тенденцій епохи Водолія - це заміна архетипу ієрархії на архетип мережі, людей проганяють через мережу їхніх семінарів - на Україні, найбільш активних з них обирають і проводять семінари в Польщі, найбільш активні і пасіонарні, є таке слово - нарвані, які готові жертвувати своїм особистим часом заради абстрактної ідеї не за гроші, за совість. Це все готувалося з 1998 року, були акції Україна без Кучми 2001 року... Зносять всі існуючі інститути… Російська влада і політичні сили не повністю адекватно сприймають (загрозу. - Ред.)".

Хоча минуло багато років, і популярність лідерів "Помаранчевої революції" переважно минула, в багатьох учасників тих подій подібні відеозаписи можуть викликати глибоку недовіру до Арестовича.

Адже чимало людей тоді виходили на протести не лише за чесні вибори чи обожнювання Віктора Ющенка, а й щоб не допустити до влади Віктора Януковича та Партію регіонів, які виступали за інтеграцію з Росією. Це був усвідомлений геополітичний вибір на користь ЄС та НАТО, так само як події Євромайдану у 2013-2014 роках.

У серпні 2022 року, коли внаслідок вибуху машини загинула донька Олександра Дугіна Дар'я Дугіна, українські соцмережі знову дискутували навколо фотографій та відео виступу Олексія Арестовича на пресконференції в Москві у 2005 році.

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В ефірі програми Марка Фейгіна Арестович заявив, що перебув у Росії як співробітник Головного управління розвідки міноборони, тому і заяви робив відповідні.

Питання щодо роботи Арестовича в розвідці довго лишалося відкритим.

"..Те, що він розповідає про свої розвідвиходи, службу в розвідці - це все маячня і чистої води брехня. Він служив у ГУР на рядових посадах (до 2005 року), потім просив звільнити його з ГУР, бо він там обожнював і боготворив пана Дугіна", - заявив в коментарі NV генерал Сергій Кривонос, який багато років командував силами спеціальних операцій.

"Колись, наскільки я пам'ятаю, проходив тут службу. Це було давно, треба підняти дані. Наскільки пам'ятаю - так", - повідомив у грудні 2022 року в інтерв'ю Liga.net керівник Головного управління розвідки міністерства оборони Кирило Буданов.

Але знову ж таки, у цьому питання доводиться покладатися саме на свідчення Кривоноса та Буданова, якихось документів журналісти не бачили.

Реклама, фільми, "Люся"

У статті про Арестовича, опублікованій dsnews.ua у 2008 році, йдеться, що після звільнення з лав армії у 2005 році він спробував себе в рекламі.

"За два роки акторської кар'єри Олексій Арестович знявся у рекламі "Оранти", Life:), шоколаду "Корона", горілки "5 крапель", а також приблизно у 15 телесеріалах та фільмах", - писали журналісти.

На момент виходу матеріалу Арестович позиціював себе як засновник та директор агентства корпоративної комунікації Aegis Artist Group- івент-компанії, яка організовувала корпоративні заходи.

Причиною відкриття власного бізнесу називав невдоволення засиллям посередників на ринку послуг акторів.

Хоча в тому ж інтерв'ю Арестович заявляє, що "згодом я зрозумів, що акторська кар'єра не для мене", він ще неодноразово грав у маловідомих фільмах, і переважно в епізодичних ролях, а також знімався в рекламі. Тож великої слави завдяки своїм ролям не зажив.

Але одне його перевтілення багато українців все ж бачили. У 2012 році він зіграв роль банківського службовця Ігоря Смірнова, який одягає перуку і перевдягається у співачку Люсю Зайцеву у фільмі "Не бійся, я поряд" (2012) - за сюжетом фільму, аби повернути кохану дівчину.

Фотографію Арестовича з цього фільму активно поширювали опоненти політика і опублікував негативно налаштований до нього сайт Миротворець.

Врешті Арестович сам почав одягати футболку з зображенням Люсі на ефіри. Водночас, судячи з коментарів до трейлеру фільму, таке перевтілення Арестовича деяким користувачам соцмереж навіть сподобалося.

Військовий експерт та служба на Донбасі

Після Євромайдану Олексій Арестович почав набувати популярність як блогер, який коментує військові питання.

Тоді ж став засновником школи мислення Apeiron.

Своїм учням школа обіцяє: "Ви станете на три голови вище себе, станете краще за багатьох, краще вирішуватимете завдання…Почнете інакше бачити світ, набагато глибше розуміти себе і людей, почнете жити повним життям, з драйвом, енергією та інтересом. Тут навчають волі та виховують переможців".

Зараз школа пропонує різноманітні курси та семінари з філософії, риторики, психології, політичних ідеологій, історії.

За словами Арестовича, у 2018−2019 роках він також був контрактником ЗСУ, служив у 72-й механізованій бригаді, нібито здійснив 33 бойових виходи за лінію фронту на Донбасі.

Про досвід бойових дій на Світлодарській дузі він часто розповідав в ефірах програми "Фейгін лайв".

Цей період його життя піддав критиці перший заступник командувача Сил спецоперацій у 2016-2019 роках, заступник секретаря РНБО у 2019-2020 роках генерал-майор Сергій Кривонос в інтерв'ю NV у грудні 2020 року.

"Коли Арестович себе представляє як професіонала, військового експерта, а яким взводом, якою ротою командував пан Арестович? Ніякою. А чому він лише у серпні 2018-го пішов на війну? А чому пан Арестович не розповість, як 8 листопада 2018 року він завів на мінне поле групу снайперів із Десни, де двоє загинули, а троє були тяжко поранені? Чому він не розповість, яким чином і навіщо це зробив?"

Арестович тоді у коментарі Liga.net заперечив твердження Кривоноса, відзначив, що не йшлося про мінне поле, а про "міну-відьму", а сам він не був старшим у групі.

Вдалі прогнози щодо Росії

Хоча Арестович не має якоїсь спеціалізованої освіти чи дипломатичного досвіду, він часто коментує міжнародні питання - хоч це плани Путіна, хоч пояснення, чому Ізраїль не вступається за Україну. З деякими висновками експерти можуть сперечатися, але принаймні в адекватності сприйняття планів російської зовнішньої політики йому вже зараз не відмовиш.

На круглому столі "Братства" Дмитра Корчинського у грудні 2008 року Арестович виступав на тему майбутнього захоплення Криму Росією. І попереджав, що російськомовне населення буде основною жертвою російських "визвольних операцій" в Україні: "коли армійські операції доходять до рідного міста, там не буде жодного вцілілого будинку".

Інший яскравий приклад - оцінки, зроблені в інтерв'ю виданню Апостроф TV у березні 2019 року "Повноцінна війна з Росією почнеться через 2 роки".

Тоді Україна лише наближалася до президентських виборів і, згідно опитувань, у Володимира Зеленського, який пропонував розв'язати конфлікти з Росією мирним шляхом, були великі шанси на перемогу.

"Ніщо (не може змусити Путіна припинити війну). Його головною метою є відродження Радянського союзу та переграти Холодну війну, руйнація системи колективної безпеки в Європі, крах НАТО - якщо не де-юре, то де-факто, і Євросоюзу, і гра один на один з країнами Європи, кожну з яких Росія сильніша", - казав Арестович.

Він прогнозував, що Путін намагатиметься відновити імперію, яка б включала як мінімум Росію, Білорусь, Україну або частину України, можливо частину Казахстану та Молдову, нав'язати світу розгляд території країн СНД як суверенної території Росії.

"Якщо в НАТО не вступимо, нам кінець. Ми не втримаємо нейтралітет. Головне отримати ПДЧ в НАТО, це головне завдання на каденцію (президента. - Ред.), все інше немає ніякого значення", - відзначав Арестович.

Водночас, на його думку, саме бажання України вступити в НАТО підштовхне Росію до повномасштабної війни проти України.

"Це скоріше підштовхне до крупної військової операції Росії проти України, тому що вони забажають просадити нас в інфраструктурному плані і перетворити тут все в розвалену територію. Вони мають це зробити до того, як ми вступимо в НАТО, щоб ми не були цікаві НАТО", - прогнозував він.

І додавав, що з вірогідністю 99,9% ціна України за вступ в НАТО - це велика війна з Росією.

"Якщо ж ми не вступимо в НАТО - це поглинання Росією протягом 10-12 років. (Краще) велика війна з Росією і перехід в НАТО за результатами перемоги над Росією", - відзначав Арестович.

Описані ним події повномасштабного російського нападу дуже нагадують те, що врешті сталося у 2022 році.

"(Велика війна з Росією) - це повітряна операція, вторгнення цих 4 армій, які вони створили на наших кордонах, облога Києва, спроба оточити війська, які в АТО перебувають, прорив через Кримський перешийок, вихід на Каховське водосховище, щоб воду в Крим дати, наступ з території Білорусі, створення нових народних республік, удари по об'єктах критичної інфраструктури, повітряний десант - от що значить повноцінна війна. Вірогідність її - 90%", - пояснював тоді політик.

На запитання журналістки, коли може трапитися війна, Арестович відповідав: 2021-2022 роки, і припускав, що протягом 2020-их років може бути і три війни з Росією.

"Ціною за вступ в НАТО є повномасштабний конфлікт з Росією чи послідовність таких конфліктів, але в цьому конфлікті нас активно підтримуватиме Захід, озброєнням, технікою, новими санкціями проти Росії, цілком можливо введенням контингенту НАТО".

Радник Єрмака, участь в ТКГ щодо Донбасу

Зближення Арестовича з новою українською владою відбулося 2020 року.

У жовтні 2020 року Леонід Кравчук призначив Олексія Арестовича радником з інформаційної політики та спікером української делегації в тристоронній контактній групі, яку експрезидент України на той момент очолював. А у грудні позаштатним радником зробив Арестовича голова офісу президента Андрій Єрмак.

У цей період не обійшлося без скандалів.

У листопаді 2021 року Арестович прокоментував публічний конфлікт Володимира Зеленського та опозиційного журналіста Юрія Бутусова, і у соцмережі повідомив, що проситиме для останнього держохорону, бо той може стати "сакральною жертвою" росіян.

"Ну він зараз сакральна фігура, яка протистоїть "злочинній" зеленій владі. Кого обирати в якості мішені? Ну я би обрав Бутусова, якби я був на місці Путіна. Але оскільки моя особиста позиція, що журналісти мають критикувати владу... я взагалі-то йому рятую життя такою заявою і пропозицією надати йому державну охорону. Тому що він головною мішенню є для Російської Федерації зараз", - пояснив Арестович в ефірі "Свободи слова".

Бутусов тоді заявив в коментарі Радіо Свобода, що бачить загрозу для свого життя з боку керівництва України.

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17 січня 2022 року Арестович оголосив, що йде з посади позаштатного радника ОП та речника в ТКГ. У дописі в фейсбук він піддав жорсткій критиці експрезидента Петра Порошенка, але й розкритикував чинну владу за слабкість.

"Я не збирався звільнятися. У понеділок я приїхав на роботу як завжди, підійшов до будівлі і зрозумів, що більше не хочу переступати її поріг. Тому що я здатний пробачити багато чого, включаючи особисту підлість стосовно мене (це політика, всі ми макіавеллі, цинізм, холодний розрахунок і таке інше). Але слабкості я вибачити не можу".

Тоді саме до України зі скандалом повернувся експрезидент Петро Порошенко. Влада намагалась його не пустити, а потім затримати у межах кримінальної справи. Проте врешті він залишився на свободі.

Учасник перемовної групи щодо Донбасу Сергій Гармаш в інтерв'ю Радіо Свобода відзначав, що в групі Арестович був корисною людиною: "З Арестовичем мені чудово працювалося і, більше того, напередодні я читав стейтмент після ТКГ і знайшов там дуже серйозні помилки. У тому числі політичні. І, я вважаю, що це якраз наслідок того, що немає зараз людини, яка б цим предметно займалася. Тим більше, що оскільки Арестович був ще радником президента, він був такою комунікацією, яка знімала напруження певною мірою. Тому мені його не вистачає".

"Заспокійливе", популярність та президентські амбіції

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На початку повномасштабного вторгнення Росії Олексій Арестович неодноразово виходив в ефір. Деякі українці писали в соцмережах, що його спокійні та виважені виступи по телебаченню діяли як "заспокійливе" на них в перші тижні війни, коли значна частина суспільства ще була в шоковому стані, російські війська стояли під Києвом, а українські жінки та діти масово виїжджали в ЄС.

На початку квітня росіяни забралися з півночі України і в українців зросла віра в можливість перемоги над Росією військовим шляхом без виконання якихось її ультиматумів. Тоді ж почала відпадати необхідність в "заспокійливому".

Популярність Арестовича за цей час зросла, але відтоді і повернулася критика на його адресу.

Його роль для офісу президента почала спадати, а джерела ВВС навіть вказували, що його зникнення з екранів телемарафону наприкінці весни було невипадкове, а за сприяння з Банкової.

Втім, згідно з опитуванням КМІС у липні 2022 року, Арестович як лідер громадської думки, який дає достовірну інформацію (14%), поступався лише Зеленському (29%) і навіть випереджав головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного (9%).

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Зображення стилізованого українського "Бійцівського клубу" на пляшках пива бару "Правда" у Львові, березень 2022 року. Арестович на цьому зображенні поряд з Володимиром Зеленським, Дмитром Кулебою, Валерієм Залужним, Андрієм Єрмаком, Віталієм Кімом та Олексієм Резніковим

У серпні 2022 року в інтерв'ю Дмитру Гордону політик навіть заявив про наявність президентських амбіцій, але відзначив, що конкурентом Володимиру Зеленському не буде.

"Всі кажуть про мій якийсь скажений рейтинг - але мій рейтинг, це рейтинг президента. Я себе від президента не відокремлюю. Якщо він піде на другий термін - я природно не буду його підрізати, ні в якому разі, це технічно неможливо. Але якщо ні - треба буде думати. ( Якщо Зеленський не піде на другий строк. - Ред.) Я буду подаватися".

"Я за два роки переконався, що влада - це можливість допомогти більшій кількості людей, чим ти міг би це зробити без влади. А якщо це вища влада - то ти можеш допомогти країні. Я це розумію як можливість зробити щось добре", - пояснив Арестович.

Наразі Арестович є одним з найбільш присутніх в соцмережах українських політиків.

Станом на 19 січня Арестович мав 1,68 млн підписників у Youtube, 887 тисяч у Facebook, 444 тисячі в Telegram, 490 тисяч у Twitter.

Війна за "два-три тижні"

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Олексій Арестович на місці російського ракетного удару по центру Києва, жовтень 2022 року

Попри популярність деякі заяви Арестовича під час війни викликали критику і оцінки, що "заспокійливе" від політика може завдавати більше шкоди, ніж користі.

Так в інтерв'ю російському виданню Медуза, опублікованому 24 квітня 2022 року, він заявив, що наступ російських військ на сході завершиться за "два-три тижні".

"За темпами війни та кількістю витрачених боєприпасів та втрат - це два-три тижні, не більше. Це не означає, що бої повністю припиняться. Це означає, що припиниться активний наступ. І можливо, це буде останній наступ другої фази, тому що я не знаю, де вони візьмуть нові резерви".

"Вони зараз витратять свої резерви, ослабнуть, а в нас далі зелена зона: наші партизани, сили спеціальних операцій підуть їх різати по кущах. Це безумство триватиме ще місяць-два, тому що ми просто повбиваємо всіх, познищуємо їхні війська", - додав він в цьому ж інтерв'ю.

Арестович представив себе як людину, здатну пояснювати військові питання людям, які далекі від них.

"Дуже мало людей, які можуть складні військові питання пояснити домогосподаркам".

Врешті наступ тривав на сході до червня-липня 2022 року, коли російські війська увійшли в Сєвєродонецьк та Лисичанськ, а після цього російські війська загрузли на місяці в районі Бахмута та Соледара.

Українська російська мова, спадщина Київської Русі та "маленька культура"

Автор фото, УНІАН

Одна з найбільш обговорюваних тем про Арестовича - це його ставлення до російської мови та культури, проти утисків яких він виступає і вважає частиною культурної спадщини України.

Наприклад, політик роками відстоює ідею про український варіант російської мови, вважає її історичною власністю України як спадкоємиці Київської Русі.

"Ми хочемо що, просто кордон поставити мовний, щоб сюди нічого не приходило? Оборонна стратегія завжди програшна. Нам треба наступальна стратегія - російську мову насправді треба робити другою українською. Тобто сказати, що це друга мова Київської Русі, вигадана викладачами Києво-Могилянської академії, і сказати, що ви там користуєтеся нашою мовою".

"Насправді війна між Україною та Росією йде за історичну спадщину Київської Русі. Ми маємо наступати і заявляти всьому світу - що це ми спадщина Київської русі, спадщина безперервної державної традиції за тисячу років", - пояснював Арестович в інтерв'ю Gazeta.ua в січні 2017 року.

Часте використання російської мови викликало критику на адресу Арестовича.

У березні 2021 року на прохання одного з користувачів фейсбук перекласти російськомовний допис про роботу ТКГ щодо Донбасу українською він відповів: "Пішов ...". Користувач аргументував тим, що Арестович є представником України в ТКГ.

У квітні 2021 року Арестович в інтерв'ю Радіо Свобода визнав, що є прихильником "української російської мови". Він заявив, що "культурні війни" проти російської мови та культури треба припинити.

У серпні 2021 року в ефірі каналу Україна 24 Арестович відстоював вільне використання російської мови, а також запропонував розмежувати законодавчо поняття "російський" та "руський".

Після великого нападу Росії суперечки щодо мовно-культурних поглядів Арестовича стали жорсткішими.

10 червня в ефірі з Марком Фейгіним Арестович заявив, що виступає проти культурної ізоляції від Росії та підтримав залучення до України російських опозиціонерів. Тоді ж пролунав вираз "маленька культура", який викликав роздратування в деяких користувачів соцмереж.

"Ця проблема проявилася у зв'язку з темою надання громадянства Невзорову... У нас в Україні багато хто хоче збудувати велику країну з маленькою культурою. Маленька культура - це та, яка підходить для маленької моноетнічної держави, типу Угорщини".

Це висловлювання викликало негативний резонанс в соцмережах.

"Ми давно знали, що в Арестовича дивні погляди. Часом його називають українофобом. Я б назвала це українозневагою. Але тепер стає зрозуміло, що він іще й невіглас (утім, дуже впевнений у собі, тому звучить переконливо). І оце невігластво й викликає українозневагу", - писала у фейсбук викладачка Українського Католицького Університету Анастасія Левкова.

Подібну критику тоді висловлювали багато діячів опозиції.

Арестович звинуватив своїх опонентів в спробі нав'язати Україні "сталінську національну політику".

"Українська культура вражає та захоплює. Доти, поки туди не допустили активістів. В світі немає жодної людини, яка б відчула українську музику та не захопилася. Тому, що там немає активістів. Сучасна українська література гарна там, де зуміла відстояти себе від активістів", - написав він тоді у фейсбук.

А чи був він радником?

Інше цікаве питання постало у серпні 2022 року, коли журналісти "Українського тижня" вирішили дізнатися, скільки в офісі президента радників. У відповідь на їхній запит в офісі президента надали перелік 46 штатних та позаштатних радників, в якому Арестовича не виявилося.

У відповідь на запит NV у вересні 2022 року офіс президента повідомив, що Арестович є одним з 12 позаштатних радників офісу президента, а зарплату не отримує.

"О. Арестович на інші посади не призначався, у трудових відносинах з офісом президента не перебуває, зарплату не отримує".

У січні 2023 року вже коли Арестович подав заяву про звільнення, у журналістів виникло питання, як можна звільнити людину, яка не у штаті.

"Наказ про звільнення Арестовича звучить так: звільнити Олексія Арестовича від виконання обов'язків радника офісу президента, у дужках - поза штатом. Я не готовий вдаватися в юридичні деталі, але навіть поза штатом людина була якось оформлена", - заявив речник президента Сергій Нікіфоров в коментарі Liga.net.

Остання крапля

Попри періодичні суперечки щодо Арестовича, в офісі президента довго відстоювали його необхідність на посаді.

"Вважаю, що він на своєму місці. В нього велика армія прихильників. І я думаю, що на своїй такій мові він з ними розмовляє, і вважаю, що дуже професійно це робить", - сказав в інтерв'ю 1+1 у грудні 2022 року керівник офісу президента Андрій Єрмак.

На його думку, Арестович "дуже багато зробив" на початку війни.

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Проте 14 січня, коли росіяни завдали ракетний удар по житловому будинку в Дніпрі, внаслідок якого загинули понад 46 людей, озвучена Арестовичем версія викликала грандіозний скандал.

У програмі "Фейгін лайв" він повідомив, що ракету, яка знищила частину будинку в Дніпрі, збили сили ППО України, вона впала на багатоповерхівку і вибухнула.

"Ракету збили, вона впала на під'їзд, вибухнула, коли впала".

Цю інформацію одразу підхопили російські ЗМІ. Адже це шоу має більше мільйона переглядів кожного дня.

Командування Повітряних сил ЗСУ швидко заперечило, що українські військові мають засоби, здатні збивати ракети Х-22. Тож заява Арестовича викликала осуд в соцмережах і заклики до офісу президента офіційно звільнити його.

Мовляв, ця поспішна заява, яку підхопили російські інформаційні ресурси, підіграла російській пропаганді і зашкодила Україні.

Вже вдень 15 січня Арестович пояснив свої слова про начебто збиття українською ППО ракети у Дніпрі втомою, недосипанням та нестачею часу для перевірки інформації.

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Спочатку він фактично вибачився, але згодом відкликав своє вибачення і наполягав, що він однозначно про збиття російської ракети не казав.

Вже 16 січня у ефірі "Фейгін лайв" він висунув додаткову версію того, що відбулось.

За його словами, його слова спеціально використала "ботоферма Медведчука", а також українська опозиція, щоб зашкодити Україні.

У його різних версіях пояснення ситуації могли загубились не тільки глядачі, а й він сам.

Автор фото, facebook.com/alexey.arestovich

Врешті 17 січня Арестович повідомив у фейсбук: "Написав заяву про звільнення з посади. Хочу показати приклад цивілізованої поведінки:принципова помилка, отже, у відставку".

Наразі ще не відомо, якими будуть плани Арестовича щодо політичного майбутнього, але українці ще можуть про нього почути.