Brimstone та CV90 для ЗСУ, Лукашенко зустрівся з Лавровим у Мінську. Теленовини ВВС

16 хвилин(и) тому

У випуску 19 січня:

У Таллінні пообіцяли більше військової допомоги для України. Велика Британія надасть ракети Brimstone, а Швеція 50 бойових машин CV90.

"Leopard 2" чи "M1 Abrams"? Яких танків Україні потребує більше? - фахівець у галузі бронетанкової техніки Микола Саламаха

Чи витримають українські дороги та мости вагу танків?

В Соледарі продовжуються бої. Сюжет з лінії фронту.

Український сніданок у Давосі. Про що говорили?

Голова російського МЗС Лавров зустрівся з Лукашенком. Чому?

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