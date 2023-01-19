Brimstone та CV90 для ЗСУ, Лукашенко зустрівся з Лавровим у Мінську. Теленовини ВВС
У випуску 19 січня:
- У Таллінні пообіцяли більше військової допомоги для України. Велика Британія надасть ракети Brimstone, а Швеція 50 бойових машин CV90.
- "Leopard 2" чи "M1 Abrams"? Яких танків Україні потребує більше? - фахівець у галузі бронетанкової техніки Микола Саламаха
- Чи витримають українські дороги та мости вагу танків?
- В Соледарі продовжуються бої. Сюжет з лінії фронту.
- Український сніданок у Давосі. Про що говорили?
- Голова російського МЗС Лавров зустрівся з Лукашенком. Чому?
Ви також можете подивитись випуск на YouTube.
І підписуйтеся на наш Youtube-канал! Там більше відео, ніж на сайті.