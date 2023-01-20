США нададуть Україні новий пакет воєнної допомоги на 2,5 млрд доларів. Що в ньому?

46 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У новому пакеті допомоги 8 систем ППО Avenger

Пізно увечері в четвер Пентагон, як і було обіцяно раніше, оголосив про пакет воєнної допомоги Україні на суму 2,5 мільярда доларів.

Цей пакет є другим за обсягом із оголошених США. Найбільшим був пакет на понад 3 мільярди доларів, про який оголосили на початку січня.

Перед тим про пакети воєнної допомоги оголосила низка країн Європи та Канада. Невдовзі має відбутися зустріч контактної групи з воєнної допомоги Україні у Німеччині (так звана зустріч "Рамштайн-8").

Що включає новий пакет допомоги від США

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, БТР Stryker американської армії під час війни в Іраку, 2006 рік

90 бронетранспортерів Stryker

59 бойових машин піхоти Bradley ( раніше цього місяця Україна отримала ще 50 шт) з 590 протитанковими ракетами TOW і 295 000 снарядів калібру 25 мм

додаткові боєприпаси для ЗРК NASAMS

високошвидкісні протирадіолокаційні ракети HARM

8 систем ППО Avenger

350 машин HMMWV

53 протимінно-стійкі транспортні засоби MRAP

20 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм

приблизно 600 високоточних 155-мм артилерійських снарядів

95 000 артилерійських снарядів калібру 105 мм

приблизно 11 800 120-мм мінометних снарядів

12 автомобілів для боєприпасів

6 командно-штабних машин

22 тактичних автомобіля для буксирування зброї

приблизно 2000 протитанкових ракет

понад 3 000 000 набоїв для стрілецької зброї

підривна техніка для розчищення перешкод

протипіхотні міни Claymore

прилади нічного бачення

запчастини та інше обладнання.

Допомога Європи

На зустрічі в Естонії у четвер міністри оборони європейських країн ухвалили спільну декларацію про нові постачання озброєнь Україні.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Ракетні комплекси Brimstone, липень 2022 року

Вони зібралися на військовій базі Тапа напередодні великої зустрічі союзників у форматі "Рамштайн", який заплановано на 20 січня.

За підсумками зустрічі міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що країна поставить Україні 600 ракет Brimstone, Данія заявила, що передасть 19 самохідних артилерійських установок CAESAR, замовлених у Франції.

Естонія допоможе Україні військовою технікою на суму 113 мільйонів євро, яка включає десятки гаубиць FH-70 та D-30 та сотні протитанкових гранатометів М2 з боєприпасами.

Латвія поставить десятки систем Stinger, два вертольоти М-17, десятки кулеметів, безпілотники, а також підготує 2 тисячі українських солдатів.

Крім того, вже поза рамками цієї декларації, німецький концерн Rheinmetall, за повідомленням видання Handelsblatt, готовий передати Україні близько ста танків "Леопард-1" і "Леопард-2" до кінця року, якщо влада Німеччини дасть на це добро. Рішення Німеччини очікують на зустрічі контактної групи "Рамштайн" у п'ятницю.

Бен Воллес також заявив, що Захід єдиний у протистоянні Кремлю.

"Якщо президент Путін робить ставку на те, що нам це набридне цього року, він помиляється, - сказав Воллес. - Наша мета - витіснити Росію назад з території України та відновити український суверенітет", - додав він.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, у свою чергу, заявив у четвер, що Захід перетворив Україну на "плацдарм для підривної діяльності проти Союзної держави" Росії та Білорусі.

В очікуванні "Рамштайну"

Автор фото, Tristar Media Підпис до фото, Від нового міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса чекають рішення на постачання Україні танків Leopard

Ці заяви пролунали напередодні зустрічі контактної групи щодо України у форматі "Рамштайн", до якої входять близько 50 країн. Зустріч запланована на 20 січня, очікується, що учасники ухвалять визначні рішення щодо постачання України військовою технікою, зокрема, надання їй німецьких танків "Леопард".

Про готовність передати ці танки заявили Польща та Фінляндія, чекали лише на згоду Німеччини, проте та не поспішає давати дозвіл.

Однак усе може помінятися з приходом нового міністра оборони Німеччини - у вівторок ним став 62-річний Борис Пісторіус - досвідчений політик та однопартієць канцлера Олафа Шольца з Соціал-Демократичної партії (СДПН).

У четвер новий міністр вже обговорював питання постачання танків Україні з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Кремль, тим часом, знову застеріг Захід від надання зброї, яка може завдати удару Росії. Речник Путіна Дмитро Пєсков сказав, що це може вивести конфлікт на новий рівень.

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас в інтерв'ю BBC закликала не боятися погроз Росії та заявила, що постачання зброї Україні є життєво важливим.

"За час війни ми зробили недостатньо. Росія не ослабла. Росія потроїла свою військову промисловість, щоб виробляти більше, у них більше людей, які мобілізовані або можуть бути мобілізовані, тому ми не повинні бути оптимістичні щодо цього", - заявила вона.

І додала: "Я думаю, що єдина відповідь тероризму - це те, що ви не можете підкоритися терористичним загрозам, ви просто не можете, бо інакше терористи переможуть".

Питання про танки

Автор фото, Sean Gallup Підпис до фото, Захід та Україна переконані, що танки Leopard 2 можуть змінити ситуацію на полі бою

Виступаючи на економічному форумі в Давосі в середу, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна вже активно допомагає Україні боєприпасами і поставками зенітно-ракетних комплексів. Так він відреагував на заклики надати дозвіл іншим країнам на передачу своїх танків Україні.

Водночас, виступаючи на тому ж форумі у Давосі, президент України Володимир Зеленський заявив, що чекати більше не можна і необхідно діяти на випередження.

"Світ більше не має вагатися - ні сьогодні, ні будь-коли в майбутньому, - заявив Зеленський. - Мобілізація світу має випереджати чергову військову мобілізацію нашого спільного ворога. Забезпечення України системами протиповітряної оборони має випереджати чергові ракетні нальоти Росії. Постачання західних танків мають випередити чергове вторгнення російських танків".

До того ж закликав на Давоському форумі і генсек НАТО Єнс Столтенберг: "Зараз - поворотний момент війни, і потрібно суттєво збільшити допомогу Україні. Якщо ми хочемо досягти мирних переговорів завтра, то маємо дати більше зброї сьогодні".

Згодний з ним і Європарламент - у середу там ухвалили щорічний звіт про втілення в життя Спільної політики в галузі безпеки та оборони, в якому міститься заклик негайно дозволити постачання танків "Леопард 2".

Тим часом німецьке видання Süddeutsche Zeitung у середу повідомило, що, за її даними, Олаф Шольц готовий дати танки "Леопард" Україні, тільки якщо США погодяться відправити українцям свої "Абрамси".

За словами неназваних співрозмовників газети, Шольц сказав про це у телефонній розмові у вівторок із президентом США Джо Байденом. Байден, як зрозуміла Süddeutsche Zeitung, жодних обіцянок із цього приводу не дав.

Але надавати "Абрамси" США не планує, пояснюючи це тим, що танки вимагають великої та дорогої системи обслуговування.

У четвер телеканал "Sky News-Arabia" процитував своє джерело в Пентагоні, яке пояснило причини відмови США постачати "Абрамси" Україні: "Вашингтон відмовляється надавати Україні "Абрамс" через вартість [технічного] обслуговування та [витрат на] експлуатацію". Крім того, на думку джерела, "складно реалізувати програму тренування [українських військовослужбовців] на "Абрамсах" за короткий час до весни".

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, У березні Росія може наважитися на новий наступ – інтерв'ю міністра оборони Резнікова

Втім, у нещодавньому інтерв'ю BBC міністр оборони України Олексій Рєзніков висловив упевненість, що все необхідне Україні поставлять.

"Я впевнений, що в нас будуть і танки, і бойові літаки, і далекобійна зброя, яка може вражати цілі за 300 кілометрів", - сказав міністр, нагадавши, що ще рік тому він міг просити у західних партнерів хіба що "Стінгери", а зараз українські зенітники ось-ось почнуть навчатися управлінню потужними системами Patriot.