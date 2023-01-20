"Свободу соску": Facebook і Instagram переглянуть заборону на оголені жіночі груди

1 година тому

Автор фото, freethenipple

Наглядова рада компанії Meta закликала Facebook і Instagram, що їй належать, переглянути заборону на показ жіночих сосків на фото. Про це повідомило видання The Guardian.

"Обмеження й винятки з правил щодо жіночих сосків - великі й збивають з пантелику, особливо у тому, що стосується трансгендерних і небінарних людей", - йдеться у повідомленні ради.

Поки що це лише рекомендація, на яку керівництво Meta має відреагувати протягом 60 днів.

Відповідно до правил Facebook і Instagram, публікація оголених фото у соцмережах обмежена. Щодо жіночих грудей - основним критерієм для модерації була помітність на знімку сосків: відретушовані оголені фото фільтр пропускав. При цьому аналогічної заборони на чоловічі соски у соцмережах немає.

Нова суперечка про право публікувати оголені знімки в соцмережах, як пише The Guardian, спалахнула після того, як алгоритм заблокував пости трансгендерної пари з США, вважаючи їхні знімки порушенням правил сексуалізованого контенту.

Після скарг модератори соцмережі вручну відновили публікації, але ситуація привернула увагу наглядової ради компанії. Там визнали, що "політика модерації базується на бінарному погляді на стать та відмінностях між чоловічим і жіночим тілом", що робить її помилковою. Тому рекомендували встановити єдині правила.

Meta має 60 днів, щоб публічно відреагувати на рекомендації ради, але, як повідомляє The Guardian, у компанії вже повідомили, що "вітають" це рішення. При цьому, чи планує Meta міняти правила публікації фотографій, поки що незрозуміло.

Модерація в Instagram і Facebook частково базується на алгоритмах штучного інтелекту. Це призводило до казусів — наприклад, у 2016 році соцмережа заблокувала обліковий запис, у якому виклали фото святкового торта, на якому алгоритми "побачили соски". Знімок соцмережа вважала "сексуалізованим контентом".

Політика модерації викликала невдоволення користувачів, а іноді навіть призводила до протестів.

Автор фото, ROBYN BECK/AFP/Getty Images Підпис до фото, Активістки руху "Звільніть соски" у Лос-Анджелесі

Боротьбу за право показувати жіночі соски на знімках, так само як це дозволено чоловікам, активісти ведуть майже десять років.

У 2015 році художниця з Лос-Анджелеса Міколь Хеброн створила наліпки з зображенням чоловічих сосків, які жінки могли накладати на груди, щоб формально відповідати правилам модерації.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Акція американського фотографа Спенсера Туніка

У 2019 році біля нью-йоркського офісу Facebook активісти провели акцію #WeTheNipple ("Ми, соски"), під час якої понад 100 людей прийшли до офісу компанії Цукерберга повністю оголеними, прикрившись зображеннями чоловічих сосків, які не цензуруються в інтернеті.

Боротьба з модерацією в соцмережах стала частиною міжнародної кампанії #FreeThe Nipple ("Свободу соскам"), учасники якої відстоювали право вільно публікувати фото та художні зображення жіночого тіла.