У Німеччині розпочався Рамштайн-8. Чого чекати від зустрічі?

1 година тому

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У Німеччині розпочалася восьма зустріч контактної групи з воєнної допомоги Україні, до якої входять понад 50 країн світу, більш відома як Рамштайн-8.

На відкритті зустрічі, на яку переважно прибули міністри оборони країн-учасників, відеозв'язком виступив Володимир Зеленський.

"Терор не дозволяє більше обговорень. Війна, яку почала Росія, не дозволяє зволікань. Я абсолютно вдячний вам за всю ту зброю, яку ви надали. Але треба прискоритися. Ви - міністри оборони, оборони всього, що робить наш світ вільним. Нам треба прискоритися. Потрібно позбавити російської зло всієї сили", - наголосив він.

Зеленський закликав до постачання танків, систем ППО та винищувачів для прискорення перемоги ЗСУ.

Міністр оборони США Ллойд Остін також закликав надати Україні допомогу без зволікань.

"Ми сповнені рішучості підтримати Україну стільки, скільки треба. Путін не розраховував на рішучість і України, української армії, нашу рішучість. Це вирішальний момент для України та всього світу. Це не момент призупинятися. Український народ дивиться на нас, Кремль дивиться на нас, історія дивиться на нас".

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Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Міністр оборони Олексій Резніков разом з міністром оборони США Ллойдом Остіним та новим міністром оборони Німеччини Борісом Пісторіусом

Результати зустрічі будуть відомі пізніше сьогодні вдень. Одна з основних інтриг - чи оголосить Німеччина про постачання Україні танків "Леопард 2".

Також зранку стало відомо, що Фінляндія надасть Україні найбільший за всю історію 12-й пакет воєнної допомоги вартістю 400 млн євро, повідомляє Yle. Традиційно склад фінської військової допомоги Україні не розголошується, але відомо, що в пакеті немає танків Leopard. Загалом 11 попередніх пакетів допомоги від Фінляндії мали обсяг у 190 млн євро.

19 січня США та низка країн Європи оголосили про надання нових пакетів воєнної допомоги Україні.

Що включає новий пакет допомоги від США

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Система ППО Avenger

Пентагон у четвер оголосив про пакет воєнної допомоги Україні на суму 2,5 мільярда доларів.

Цей пакет є другим за обсягом із оголошених США. Найбільшим був пакет на понад 3 мільярди доларів, про який оголосили на початку січня.

Новий пакет допомоги включає:

БТР Stryker американської армії під час війни в Іраку, 2006 рік

90 бронетранспортерів Stryker

59 бойових машин піхоти Bradley ( раніше цього місяця Україна отримала ще 50 шт) з 590 протитанковими ракетами TOW і 295 000 снарядів калібру 25 мм

додаткові боєприпаси для ЗРК NASAMS

високошвидкісні протирадіолокаційні ракети HARM

8 систем ППО Avenger

350 машин HMMWV

53 протимінно-стійкі транспортні засоби MRAP

20 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм

приблизно 600 високоточних 155-мм артилерійських снарядів

95 000 артилерійських снарядів калібру 105 мм

приблизно 11 800 120-мм мінометних снарядів

12 автомобілів для боєприпасів

6 командно-штабних машин

22 тактичних автомобіля для буксирування зброї

приблизно 2000 протитанкових ракет

понад 3 000 000 набоїв для стрілецької зброї

підривна техніка для розчищення перешкод

протипіхотні міни Claymore

прилади нічного бачення

запчастини та інше обладнання.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, БТР Stryker американської армії в Іраку, 2006 рік

Допомога Європи

На зустрічі в Естонії у четвер міністри оборони європейських країн ухвалили спільну декларацію про нові постачання озброєнь Україні.

Вони зібралися на військовій базі Тапа напередодні великої зустрічі союзників у форматі "Рамштайн", який заплановано на 20 січня.

За підсумками зустрічі міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що країна поставить Україні 600 ракет Brimstone, Данія заявила, що передасть 19 самохідних артилерійських установок CAESAR, замовлених у Франції.

Естонія допоможе Україні військовою технікою на суму 113 мільйонів євро, яка включає десятки гаубиць FH-70 та D-30 та сотні протитанкових гранатометів М2 з боєприпасами.

Латвія поставить десятки систем Stinger, два вертольоти М-17, десятки кулеметів, безпілотники, а також підготує 2 тисячі українських солдатів.

Крім того, вже поза рамками цієї декларації, німецький концерн Rheinmetall, за повідомленням видання Handelsblatt, готовий передати Україні близько ста танків "Леопард-1" і "Леопард-2" до кінця року, якщо влада Німеччини дасть на це добро. Рішення Німеччини очікують на зустрічі контактної групи "Рамштайн" у п'ятницю.

"Якщо президент Путін робить ставку на те, що нам це набридне цього року, він помиляється, - сказав Воллес. - Наша мета - витіснити Росію назад з території України та відновити український суверенітет", - додав він.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, у свою чергу, заявив у четвер, що Захід перетворив Україну на "плацдарм для підривної діяльності проти Союзної держави" Росії та Білорусі.