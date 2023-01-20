В Австралії спіймали жабу-велетня. Її вага – 3 кг

Тіффані Тернбулл

BBC News

1 година тому

Автор фото, Queensland Department of Environment and Science

Австралійські рейнджери виявили в національному парку гігантську очеретяну жабу, яка може бути найбільшою з усіх відомих на сьогодні.

Важить земноводне 2,7 кг - у шість разів більше середньої жаби.

Наглядачка Кайлі Грей каже, що в неї перехопило подих, коли величезне земноводне раптово з'явилося у національному парку у Квінсленді.

"Я не могла повірити, що вона справжня, - розповіла Кайлі Австралійській радіомовній корпорації. - [Вона виглядала] майже як футбольний м'яч з ногами".

Працівники парку виловили жабу й привезли в офіс.

Земноводному дали ім'я Toadzilla, що можна перекласти як Жабзилла (за аналогами з Годзиллою).

Повідомляють, що довжина тварини - 25 сантиметрів.

"Жаба такого розміру буде їсти все, що поміститься в роті, включно з комахами, рептиліями і дрібними ссавцями", - кажуть представники нацпарку.

Офіційно найбільшою жабою цього виду досі вважали земноводне зі Швеції вагою 2,65 кг. Її внесли до Книги рекордів Гіннеса 1991 року. Досі цей рекорд не був перевершений.

Вчені кажуть, що очеретяні жаби є інвазивним видом й загрожують екосистемам Австралії. У середньому їхній розмір не перевищує 15 см, а вага - не більше кілограма.

Їх завезли на материк у 1935 році для боротьби з жуками й іншими шкідниками.

Популяція цих земноводних, які у Австралії не мають природних ворогів, стала швидко розростатись і невдовзі сама почала становити небезпеку.

Жаби - отруйні. Вони вже стали причиною локального вимирання деяких хижаків. Крім того, вони конкурують з місцевими видами за ресурси.

Жабзиллу вирішили не повертати в дику природу, а приспати. Її тіло передали в музей Квінсленду для досліджень.

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