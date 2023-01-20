На Рамштайні танки не погодили. Польща розгнівана, союзники розчаровані

34 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Новопризначений міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Його попередницю звільнили, зокрема і через те, що вона не охоче підтримувала надання Києву німецьких танків.

У Німеччині закінчилася восьма зустріч групи з військової допомоги Україні, до якої входять понад 50 країн, так званий Рамштайн 8.

Ця зустріч принесла Україні декілька важливих пакетів військової допомоги, але Німеччина так і не ухвалила рішення, чи дозволяти союзникам поставляти в Україну основні бойові танки Leopard 2.

"Сьогодні ми не готові сказати, коли таке рішення може бути прийнято і в якій формі", - пояснив новопризначений міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус по закінченню зустрічі.

Це було головною інтригою Рамштайна. Десятки країни Європи мають сотні танків Leopard 2, критично необхідних для наступу ЗСУ, і щонайменше Польща та Фінляндія готові надіслати їх вже прямо зараз.

Однак ці танки виготовляють у Німеччині, і згідно з її експортними правилами країни, які вже мають ці танки і хочуть передати їх комусь іншому, мають отримати згоду від німецького уряду.

З цього приводу на німецького канцлера Олафа Шольца неабияк тиснули міжнародні партнери.

Багато хто очікував прориву в дискусіях про постачання важких бойових танків, та цього не оголосили під час підсумкової пресконференції.

Один із журналістів запитав міністра оборони США Ллойда Остіна, чому так сталося. Остін послався на повідомлення міністра оборони Німеччини про те, що вони ще не прийняли рішення про надання танків.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Резніков разом із генсеком НАТО, своїм американським колегою та міністеркою оборони Ісландії

"На цій зустрічі ми фокусувалися на тому, щоб переконатися, що Україна має спроможність бути успішною прямо зараз", - сказав Остін.

"У міру поглиблення жорстокості Росії рішучість цієї контактної групи зростає", - сказав він під час підсумкової конференції, додавши, що Німеччина суттєво допомагає Україні.

"У нас є вікно можливостей від сьогодні до весни, коли Україна почне свій контрнаступ, і це недовго", - зазначив Остін.

Розчарування союзників

Як писало німецьке видання FAZ, раніше цього ж дня міністр оборони Пісторіус сказав у кулуарах, що союзники ще не дійшли згоди щодо надання Україні Leopard 2 на зустрічі у форматі "Рамштайн".

"Немає одностайної думки", - пояснив Пісторіус і додав, що хибним є враження, що рішення блокує Німеччина.

Він каже, що є "багато аргументів за і багато аргументів проти", і що їх треба ретельно зважувати.

Але, за його словами, він доручив підготуватися міністерству до "дня, який, можливо, настане". З цієї причини, Пісторіус, за його словами, у перший же день перебування на посаді доручив перевірити, якими є запаси танків у Бундесвері та у промисловості.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак не приховує свого розчарування через рішення Німеччини

За словами деяких експертів, канцлер Шольц в своїй впертості став на шлях ізоляції серед союзників.

Варшава заявила, що шокована позицією Німеччини. "Допомога Україні - найважливіше зараз для всіх нас, і особливо для поляків, для нашого народу та уряду", - сказав в інтерв'ю ВВС представник МЗС Польщі Лукаш Ясина, додавши, що нерішучість Берліна заважає розвитку ситуації по всіх напрямках.

При цьому міністр оборони Естонії Ханно Певкур висловив упевненість, що Німеччина не стане заважати іншим країнам, які готові відправляти німецькі танки Києву.

"Перешкоджань в схваленні на відправлення танків не буде", - запевнив він у п'ятницю. За його словами, це питання має вирішитися в найближчі дні.

На запитання журналістів, які країни виступили за, а які проти постачання німецьких танків в Україну, польський міністр оборони Маріуш Блащак відповів, що спитає про це у свого німецького колеги, з яким він "через деякий час" матиме двосторонні перемовини.

"Під час зустрічі ми спілкувалися у групі 15 країн, які використовують танки Leopard. Ми хочемо створити коаліцію країн, щоб оснастити Україну цими танками. Жодних рішень не ухвалено, ми домовилися про подальші зустрічі", - цитує Блащака польське видання Onet.

За словами Блащака, на зустрічі Пісторіус сказав, що він є міністром другий день, тому поки що не може дати висновки щодо танків. Але Блащак певен, що "створення цієї коаліції буде успішним".

Основні результати зустрічі

Попри нерішучість Берліна, зустріч в Рамштайні все ж принесла Україні декілька пакетів військової допомоги. Президент Зеленський під час свого відеозвернення закликав до постачання танків, систем ППО та винищувачів для перемоги ЗСУ.

Автор фото, Anadolu Agency Підпис до фото, Зеленський виступає перед учасниками Рамштайну

У результаті міністр оборони Німеччини анонсував весняний пакет військової допомоги Україні на €1 мільярд. За його словами, акцент буде на ППО.

"Пріоритет №1 - це ППО, ППО і ще раз ППО. Особливо з огляду на боєприпаси", - сказав він.

Німеччина, за його словами, відправить в Україну систему Patriot, ще сім САУ Gepard із запасів промисловості, нові системи Iris-T SLM і керовані ракети до них.

Все це включно з логістикою та навчанням солдатів, уточнив він, додавши, що навчання на БМП і Patriot почнеться наприкінці січня.

Зранку стало відомо, що Фінляндія надасть Україні найбільший за всю її історію пакет воєнної допомоги вартістю 400 млн євро, повідомляє Yle.

19 січня США та низка країн Європи оголосили про надання нових пакетів воєнної допомоги Україні.

Пентагон оголосив про допомогу на суму 2,5 мільярда доларів, що досі є другим за обсягом серед тих, які США надавали Україні раніше.

У новому пакеті, зокрема, є 90 бронетранспортерів Stryker, 59 бойових машин піхоти Bradley з 590 протитанковими ракетами TOW і 295 000 снарядів до них, додаткові боєприпаси для NASAMS, протирадіолокаційні ракети HARM, вісім систем ППО Avenger, 350 машин HMMWV, а також десятки тисяч інших снарядів, десятки тактичних автомобілів, міни, запчастини, прилади нічного бачення та мільйони набоїв для стрілецької зброї.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Україна отримала багато пакетів військової допомогли, але поки що німецькі Леопарди до неї не їдуть

Міністр оборони Британії Бен Воллес анонсував постачання 600 ракет Brimstone, а Данія - про 19 самохідних артилерійських установок CAESAR, замовлених у Франції.

Естонія допоможе Україні військовою технікою на суму 113 мільйонів євро, яка включає десятки гаубиць FH-70 та Д-30, а також сотні протитанкових гранатометів М2 з боєприпасами.

Латвія поставить десятки систем Stinger, два вертольоти М-17, десятки кулеметів, безпілотники, а також підготує 2 тисячі українських солдатів.

Той факт, що Україна отримає сотні нових одиниць бронетехніки, бойових машин піхоти, а також танки, матиме величезне значення для неї, сказав геснек НАТО Йенс Столтенберг, якого цитує німецьке видання Spiegel.

Ця підтримка не тільки дозволить українцям захиститися від нових наступів Росії, але й дозволить їм розпочати власні наступальні дії, щоб відвоювати територію, переконаний він.