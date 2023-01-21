Що відбувається у Бахмуті, де росіяни заявляють про успіхи

24 хвилин(и) тому

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Ситуація на фронті зайшла у глухий кут, вважають аналітики британського міністерства оборони. Про Бахмут надходять суперечливі повідомлення.

"Загалом конфлікт опинився у глухому куті. Однак є реалістична можливість місцевого просування росіян в районі Бахмута", - повідомило міноборони Британії у Твіттері з посиланням на дані розвідки.

За повідомленням, наразі найважчі бої відбуваються у трьох секторах.

На півдні, у Запорізькій області Україна і Росія зосередили значні сили, які проводять обміни артилерійськими ударами і перестрілками, але уникають будь-яких зусиль із широкомасштабного наступу.

Біля Кремінної, де українські війська мають невелику перевагу, вони успішно відбивають атаки росіян.

Водночас у Донецькій області, у секторі Бахмута, російська армія і бойовики групи "Вагнер", імовірно, реорганізовувались у місті Соледар після, того, як захопили його раніше цього тижня.

Що заявляють сторони

Український Генштаб у ранковому зведенні скупо повідомляє, що Бахмут обстрілюють, але атаки в районі міста були відбиті. Більше ніяких подробиць про ситуацію в тій точці фронту. Водночас російські пабліки рясніють повідомленнями про те, що вагнерівці там просуваються і вже ледь не на околицях міста.

"За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Площанка і Червонопопівка Луганської області та Білогорівка, Роздолівка, Васюківка, Красна Гора, Ягідне, Бахмут, Предтечине, Водяне і Мар'їнка на Донеччині", - йдеться у повідомленні Генштабу.

Проте російські ЗМІ повідомляють, що в районі Бахмута підрозділи "Вагнер" близькі до "оперативного оточення". Зокрема, про це у розмові із ТАСС заявив лідер самопроголошеної ДНР Деніс Пушилін.

"Щодо Артемівська (так у "ДНР" називають Бахмут - Ред.), то можемо казати, що ситуація є близькою якщо не до завершення, то до оперативного оточення, до якого зараз прагнуть підрозділи ПВК "Вагнер", які там перебувають", - сказав Пушилін.

Українська сторона ці заяви не коментує. BBC News Україна намагалася отримати інформацію від представників міністерства оборони та генштабу, однак там не відповіли.

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Великі втрати

Напередодні німецький Spiegel писав, що Федеральна служба розвідки Німеччини (BND) стурбована високими втратами української армії в боях за місто Бахмут.

За даними видання, на секретному засіданні цього тижня BND повідомила депутатам у Бундестазі, що наразі українська армія щодня втрачає велику кількість солдатів у боях із російськими окупантами. "Падіння Бахмута, згідно з аналізом, мало б наслідки для всієї лінії української оборони. Росія, мовляв, зараз кидає солдатів, як гарматне м'ясо, оскільки втрати там не відіграють для неї жодної ролі", - пише Spiegel.

А представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі на щоденному брифінгу в Білому домі у п'ятницю заявив, що група "Вагнер" "фактично закидає тілами" позиції України. Разом з тим, за його словами, успіх росіян у Соледарі та Бахмуті не матиме великого впливу у війні. "Навіть якщо вони [російські військові] досягнуть успіху в Бахмуті та Соледарі, стратегічно це не змінить динаміку на полі бою", - заявив він.

Напередодні міноборони Росії повідомило про взяття села Кліщіївка на південь від Бахмута, днем раніше про це також заявляв керівник вагнерівців Євген Пригожин. Українська сторона цього не підтверджує.

Утім, просування російських частин в обхід Бахмута з півночі і півдня помітно, і командування ЗСУ спішно перекидає резерви на небезпечні ділянки з метою не допустити оточення міста. Одночасно проводиться і ротація частин, які обороняють сам Бахмут.