У Києві прощаються із загиблими в авіакатастрофі в Броварах

1 година тому

Автор фото, Reuters

У Києві відбулася траурна хода та церемонія прощання із загиблими через падіння гвинтокрила у Броварах.

Вранці 18 січня поблизу дитячого садка у Броварах впав та розбився вертоліт ДСНС, на борту якого було 9 людей, зокрема, і керівництво МВС - міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін та держсекретар МВС Юрій Лубкович.

Загалом загинули 14 людей - всі, хто був у гвинтокрилі, а також п'ятеро цивільних на землі, серед яких одна дитина.

Поранення отримали 25 людей, зокрема 11 дітей.

Траурна хода із тілами загиблих керівників та співробітників МВС пройшла від міністерства внутрішніх справ до Українського дому в центрі Києва, де відбувалася церемонія прощання. В ній взяли участь родичі, друзі та колеги загиблих.

Автор фото, Reuters

Попрощатися із загиблими прийшов президент Зеленський та його дружина.

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Прощання з пілотами — командиром повітряного судна Олександром Василенком, пілотом Костянтином Коваленком та бортмеханіком Іваном Касьяновим — відбудеться у Ніжині Чернігівської області.

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Точні причини авіакатастрофи поки що невідомі, але СБУ вже озвучила основні версії, які розглядає слідство.

Вони такі:

порушення правил польоту,

технічна несправність гелікоптера,

умисні дії щодо знищення транспортного засобу.