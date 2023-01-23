Зеленський заявив, що Україна може перемогти цього року. Але є умови

59 хвилин(и) тому

Автор фото, Офіс президента

Україна може перемогти у війні вже цього року, заявив Володимир Зеленський під час зустрічі зі студентами та викладачами Київського національного університету імені Тараса Шевченка з нагоди Дня Соборності.

Для цього, за словами президента, українцям потрібно зберігати єдність, так само єдність мають зберігати і партнери країни.

"Швидкість (завершення війни. - Ред.) залежить від декількох речей: міцності всередині України та міцності ззовні - допомоги партнерів. І не можна допускати уповільнення процесів що ззовні, що всередині, бо це затягуватиме війну", - наголосив президент.

Він упевнений, що перемога - єдиний шанс для українців зберегти державу.

"Якщо не буде перемоги, ми почнемо закликати південь, північ, схід, захід бути разом. Тому що кожна частина нашої держави почне шукати, хто винний у незбереженні міцної держави. А коли ти шукаєш винних, ти завжди їх знаходиш. А коли ти їх знаходиш… міцності не буде. Буде багато різних маленьких держав, - заявив президент студентам, додавши, що саме на відсутність єдності серед і розраховує Росія.

"І це трагедія для України. Трагедія, яка є національною ідеєю РФ - слабка держава поруч з Росією, яка не має впливу ні на що, - сказав Зеленський. - Завдання - зберегти міцність нації, яку ми сьогодні маємо, перемогти, чого б нам це не коштувало. Не переможемо - втратимо. Переможемо. Слава Україні!"

Про танки

Автор фото, Офіс президента

На зустрічі президента Зеленського зі студентами КНУ був і колишній британський прем'єр Борис Джонсон, який у неділю відвідав Київ, Бучу та Бородянку.

За його словами, для завершення війни передусім потрібно якнайшвидше надати Україні всю необхідну зброю.

"Треба надати танки. Я гордий, що ми - перша країна, яка надішле танки "Челенджер", і ми очікуємо танків від інших країн. Ми хочемо отримати літаки для народу України, і нам треба досконаліше обладнання, озброєння всіх видів, яке дасть вам змогу захистити країну", - заявив Борис Джонсон.

До важливості вчасного надання Україні танків повернувся і президент Зеленський. В інтерв'ю німецькому телеканалу ARD він заявив, що кілька десятків танків не вирішать проблеми:

"Коли у них ( в Росії - Ред.) тисяча танків, жодна країна рішенням, що вони нам дають 10-20-50 танків не вирішує проблему".

Володимир Зеленський також вчергове скритикував висунути керівництвом Німеччини умову щодо передачі Україні танків лише в тому випадку, якщо їх передадуть США. "Ти можеш дати "Леопард"? Ну дай. Ми ж не наступаємо. Ці "Леопарди", якщо хтось хвилюється, не поїдуть по території РФ. Ми захищаємося. Нас не цікавить їхня земля, люди", - сказав президент України німецькому мовнику.

Тим часом міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в неділю в інтерв'ю французькому телебаченню LCI натякнула, що Німеччина не буде проти, якщо танки німецького виробництва Україні передадуть третій країні.

"Ми не будемо стояти на заваді. На даний момент це питання не ставилося, але якби нас запитали, ми б не стали перешкоджати", - заявила вона на запитання, що станеться, якщо Польща відправить свої танки "Леопард" в Україну без схвалення Німеччини.

Про мобілізацію

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Під час зустрічі зі студентами Володимир Зеленський також розповів, що ставка верховного головнокомандувача ухвалила рішення щодо подальшої мобілізації, й командувачі працюють над їх реалізацією на своїх напрямах.

Президент заявив, що військове керівництво отримало завдання створити резерви, щоб захисники мали змогу відновлювати сили після бойових дій.

"Тому що це складно з різних причин - і поранення, і психологічний стан. Він має бути нормальний", - наголосив Володимир Зеленський.