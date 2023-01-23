В Іспанії арештували банду, що експлуатувала українців

Катрін Армстронг

BBC News

1 година тому

Автор фото, Spain's Civil Guard/Europol Підпис до фото, Поліція арештувала 27 людей, пов'язаних із незаконним виробництвом цигарок

Іспанська поліція арештувала членів банди, що керувала нелегальними фабриками з виробництва цигарок, на яких працювали українці.

Виробництво було розосереджене у трьох регіонах країни. Загалом у цій справі арештували 27 людей.

Їх звинувачують у перемитництві тютюну, якій використовувався для нелегального виробництва цигарок. Фабрики виробляли до пів мільйона пачок на день, які потім продавалися в Іспанії та за кордоном.

Поліція твердить, що українці жили у переповнених мобільних будинках на території фабрик.

Вони працювали понад норму і не могли залишати територію, побоюючись затримання, адже дехто з них потрапив до країни нелегально.

Втім, серед працівників фабрик були і українці, які отримали статус тимчасового захисту як біженці вже під час війни.

Тим часом боси нелегального виробництва насолоджувалися "розкішним життям", відмиваючи кошти від контрафактних цигарок.

Під час операції поліція також арештувала нелегальної продукції на 37,5 млн євро. Крім того, під арешт потрапили люксові авто, коштовні прикраси та велика кількість готівки. Обшуки пройшли у понад 20 промислових об'єктах, житлових будинках та магазинах.

Першу підпільну фабрику - в курятнику - було викрито поблизу Севільї на півдні країни ще до початку війни в Україні, наприкінці 2021 року. Це дало слідчим наводку на інші місця незаконного виробництва на сході у Валенсії та на півночі у Ла Ріоха.

За словами представників поліції банда також мала розгалужене виробництво та великі плантації марихуани.

У розслідуванні іспанським правоохоронцям допомагав Європол.

У листопаді минулого року Європарламент повідомив про ознаки зростання експлуатації українців, яких, як йшлося у доповіді, незнання мови та скрутні обставини інколи змушують погоджуватися на нелегальну роботу.

Із близько 8 млн біженців, які перетнули західний кордон України з початку російського вторгнення, 160 тисяч отримали тимчасовий захист в Іспанії.