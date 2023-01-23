Як росіяни змінююють тактику війни і де та коли можуть завдати великого удару - ГУР

15 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP

У лютому-березні буде активізація бойових дій у Донецькій та Луганській областях, Росія частіше застосовуватиме у війні проти України повітряно-десантні війська, розповів в інтерв'ю "Укрінформу" заступник начальника ГУР міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький.

Він розповів про те, як росіяни вчаться на своїх помилках, а також висловив упевненість, що Україна здобуде перемогу у 2023 році.

"Будуть активні бойові дії на Донецькому і Луганському напрямках, - заявив представник української розвідки на запитання про прогнози на найближче майбутнє, і пояснив:

Герасимов (начальник генштабу російської армії - Ред.) не виконав те завдання, яке перед ним ставили. Перше - це повна окупація Донецької і Луганської областей".

Для посилення цього напрямку, за словами Вадима Скібіцького, росіяни передислоковують другу механізовану дивізію 1-ї танкової армії з Білорусі. Проте, зазначив він, і для цього угруповання, і для інших "зброї на підрозділи, які зараз формуються, недостатньо".

ГУР також припускає, що росіяни можуть знову спробувати зайти на територію України через кордон на Куп'янському напрямку на Харківщині.

Крім того, за словами заступника керівника ГУР, із призначенням Валерія Герасимова командувачем Об'єднаного угрупування російських військ в Україні варто очікувати "активне застосування повітряно-десантних військ".

"Це і є почерк Герасимова. Чому? Тому що на початку повномасштабної агресії ми чітко знали, що на всіх напрямках у другому ешелоні, по суті, в стратегічному резерві перебували десантники, а в наступі на Київ вони взагалі виконували основне завдання", - пояснив генерал Скібіцький.

Представник ГУР також висловив сумнів у реальності нового масованого наступу з Білорусі, підкресливши при цьому активізацію інформаційного тиску на українців.

"Якщо реально оцінити, проводиться потужна інформаційна кампанія проти нашої держави. Будуть розтягувати наші сили, будуть лякати наше населення", - заявив Вадим Скібіцький.

Разом із тим він наголосив, що за 11 місяців війни російські вояки "стали більше реально оцінювати нашу потужність", тож уникатимуть помилок, що зробили на початку вторгнення.

"Тоді, у лютому вони ж заходили колонами без будь-якого прикриття, без організованої системи ППО, і ми знищували все, що йшло на Київ, прямо в колонах. Тепер вони усвідомили, що тут їх ніхто не зустрічатиме квітами. Чим більше ми воюємо, тим більше вони роблять висновки", - твердить заступник керівника української розвідки.

Що змінилося?

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У лютому 2022 російські вояки заходили в Україну "колонами без будь-якого прикриття"

Серед змін у російській тактиці він назвав більш чітку систему управління по всій лінії фронту та іншу систему застосування підрозділів. Крім того, за словами Вадима Скібіцького, росіяни почали створювати штурмові загони, які нараховують 140-160 осіб.

"Такі загони включають механізовані підрозділи, танки, артилерію, міномети, протитанкові засоби - щоб прориватися на окремих ділянках саме завдяки штурмовим діям", - заявив представник розвідки, окремо відзначивши тактику "Вагнера", - намагання вести "штурмові дії за рахунок завдання потужних артилерійських ударів з метою повного знищення наших позицій оборони. І це - хвиля за хвилею йде, незважаючи на колосальні людські втрати, які вони зазнають".

Є зміни і у тактиці ракетних ударів росіян, каже генерал Скібіцький:

"Вибираються інші рубежі пусків, інші маршрути польоту авіації. Вони намагаються обходити нашу ППО, знають на яких напрямках вона сильна, на яких не дуже".

Певні висновки росіяни зробили і з "бавовни" на своїй території:

"Я скажу про Енгельс (військовий аеродром, з якого злітали літаки, що завдавали ударів по Україні - Ред.). Вони розосередили стратегічну авіацію по різним аеродромам, включаючи аж Далекий Схід, - розповів "Укрінформу" Вадим Скібіцький, і водночас зауважив:

І це ж тепер впливає, бо одна справа, коли тисячу кілометрів летіти до рубежу пуску ракет і інша, коли п'ять тисяч. Тобто п'ять тисяч туди, п'ять тисяч назад… Це все ресурс - літака, двигуна, це навантаження на екіпаж, додаткова витрата пального".

Загалом, за його словами, що довше тривають бойові дії і що більший досвід отримують росіяни, тим більшою небезпекою це обертається для України.

Проте за весь це й час незмінними, за словами Вадима Скібіцького, залишаються дві речі:

"Вони завжди чекають, що їм скажуть зверху старший начальник. І друге. Вони надто часто готові продавати своє життя за гроші".

А відповідаючи на запитання про психологічну стійкість російського суспільства представник української розвідки відповів:

"Для цього потрібний потужний вплив - не стільки інформаційний, скільки взагалі, події, які слугуватимуть зміні свідомості російського населення".

Що ж до прогнозів завершення війни в Україні, то, за словами Вадима Скібіцького, "про повний перелом у війні сьогодні говорити ще рано, але ознаки того, що ситуація буде змінюватися, є".

Він твердить, що "2023 рік - рік нашої перемоги".

"Наша перемога уже є навіть в тому, що ми майже рік захищаємо свою незалежність у війні з ядерною державою, яка має більший мобілізаційний та економічний потенціал. Це вже - стратегічна поразка Росії, про яку говоримо не тільки ми, а й увесь цивілізований світ".