Учасник першої висадки на Місяць Базз Олдрін одружився у свій 93-й день народження

1 година тому

За 11 годин з моменту публікації твіт Олдріна зібрав понад 42 тисячі лайків та 5 млн переглядів. Користувачі Твіттера вітають легендарного астронавта з днем народження та одруженням. Деякі коментатори у привітаннях жартують: "Ви маєте бути на сьомому небі від щастя!" (You must be over the moon!).