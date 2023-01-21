Учасник першої висадки на Місяць Базз Олдрін одружився у свій 93-й день народження

1 година тому

Автор фото, Twitter @TheRealBuzz Підпис до фото, Базз Олдрін і Анка Фаур

Колишній американський астронавт Базз Олдрін, який був у складі першої місії на Місяць і другим ступив на його поверхню, відзначив свій 93-й день народження весіллям зі своєю давньою подругою Анкою Фаур.

Церемонія одруження відбулася у Лос-Анджелесі. Про весілля повідомляється у Твіттері Олдріна.

"У мій 93-й день народження [...] я радий повідомити, що моє давнє кохання, Анка Фаур, і я одружилися. Ми пов'язали себе священними тенетами шлюбу на невеликій приватній церемонії в Лос-Анджелесі і ми схвильовані, як підлітки, які втекли від батьків", - йдеться у повідомленні.

Для колишнього астронавта це четвертий шлюб, наречена молодша за нього на 30 років.

63-річна Анка Фаур з 2019 року працює в компанії Buzz Aldrin Ventures LLC, що належить Олдріну. На цей час вона обіймає посаду віцепрезидентки компанії.

Олдрін має трьох дітей від першого шлюбу.

За 11 годин з моменту публікації твіт Олдріна зібрав понад 42 тисячі лайків та 5 млн переглядів. Користувачі Твіттера вітають легендарного астронавта з днем народження та одруженням. Деякі коментатори у привітаннях жартують: "Ви маєте бути на сьомому небі від щастя!" (You must be over the moon!).

Також Базз Олдрін повідомив у соцмережі, що у його день народження йому вручать престижну премію "Живі легенди авіації".

Базз Олдрін - єдиний учасник першої у світі успішної місії з висадки на Місяць Аполлон-11 (Apollo-11), який залишився в живих.

Три американські астронавти - Ніл Армстронг (командир корабля), Майкл Коллінз (пілот основного блоку) та Олдрін, який був у цій місії пілотом місячного відсіку, - висадилися на Місяць 20 липня 1969 року. Коли світ відзначав 50-річчя місії, живими були двоє учасників - Олдрін і Майкл Коллінз.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Базз Олдрін у місячному модулі "Аполлона-11" 20 липня 1969 року

У 2002 році Олдріну вдалося уникнути судового переслідування за звинуваченням у нападі після того, як колишній астронавт ударив у щелепу людину, яка вимагала, щоб Олдрін під запис на камеру присягнув на Біблії в тому, що висадка на Місяць не була постановкою.

Людиною, яка отримала кулаком по обличчю від Олдріна, був сценарист Барт Сібрел, прихильник теорії змови: він був переконаний, що висадки на Місяць насправді не було, а кадри, які транслювалися на весь світ, були зняті у кіностудії.

Базз Олдрін завершив кар'єру в НАСА у 1971 році, після чого очолив Школу льотчиків-випробувачів ВПС США на базі Едвардс (штат Каліфорнія). 1972 року він пішов у відставку.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Базз Олдрін і Анка Фаур, листопад 2019 року, Нью-Йорк