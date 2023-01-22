"Рука героя": поранених українців починають протезувати біонічними кінцівками

1 година тому

Віталій втратив ліву руку на фронті, захищаючи Україну від російського нападу.

Тепер ветеран отримав протез - найсучаснішу біонічну руку виробництва британської компанії Open Bionics.

Фірма співпрацює з українським благодійним фондом Superhumans, який прагне подарувати нові кінцівки - і нову якість життя - пораненим унаслідок бойових дій українцям, як військовим, так і цивільним.

За словами Віталія, він й не сподівався, що протез буде настільки функціональним та зручним. Його модель біонічної руки називається Hero Arm - це співзвучно ідеї, яку вкладає у проєкт фонд Superhumans, адже для українців їхні воїни - герої.