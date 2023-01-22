Скандали з закупівлями. Затримали заступника міністра Лозинського

1 година тому

Автор фото, unian

У суботу, 21 січня, Національне антикорупційне бюро затримало першого заступника міністра розвитку громад та територій Василя Лозинського за підозрою у розкраданні бюджетних коштів.

Про це йдеться у повідомленні міністерства інфраструктури у фейсбуці.

Зазначається, що НАБУ провело обшуки та затримали Лозинського. У НАБУ цю інформацію поки що не коментували.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури надає повне сприяння слідству, заявили у відомстві.

Василя Лозинського звільнять. Розпорядження про це вже підготували, зазначили у міністерстві.

На початку листопада Кабінет міністрів призначив першого заступника міністра розвитку громад і територій Василя Лозинського виконувачем обов'язків міністра після звільнення з цієї посади Олексія Чернишова.

Пізніше Кабмін об'єднав міністерства інфраструктури і розвитку громад та територій. Об'єднане міністерство очолив Олександр Кубраков, а Лозинський був призначений його заступником.

Видання Українська правда за посиланням на джерела повідомила, що Лозинського звинувачують в отриманні хабаря в розмірі 400 тисяч доларів під час закупівлі генераторів. Повна сума закупівлі складала 1,8 мільярда гривень.

Ще один скандал

Довкола закупівель розгортається ще один скандал. Нещодавно видання ZN.UA опублікувало інформацію про те, що міноборони начебто за завищеними цінами купує продукти для армії.

У публікації автор посилається на одержану від джерела угоду міноборони на організацію харчування у 2023 році військових частин, дислокованих у віддалених від лінії зіткнення Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській, Чернігівській та Черкаській областях. Автори публікації припускають, що ціни на деякі продукти завищені у 2-3 рази.

Заступник голови комітету, депутат Мар'яна Безугла повідомила, що керівництво міноборони викликають на засідання профільного комітету Верховної Ради.

Водночас радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону 21 січня зазначив: "Ми повинні провести аудит, і якщо це так, якщо це відповідає дійсності - знайти людей, які підписували на 13 мільярдів контракти, конкретно, чітко встановити це, і провести розслідування"

Він також додав, що якщо результати аудиту покажуть завищення цін, "відповідальні особи мають понести дуже суворе покарання".

Міноборони поки цей скандал коментувало.