Стрілянина на китайський Новий рік: 10 людей вбиті у Каліфорнії

1 година тому

Автор фото, EPA

Десятеро людей загинули внаслідок стрілянини у каліфорнійському місті Монтерей-Парк, повідомила місцева поліція.

Інцидент стався після 22:00 за місцевим часом у суботу.

Увечері в суботу тисячі людей зібралися у місті на фестиваль, присвячений Новому року за місячним календарем.

Під час атаки поранень зазнали ще щонайменше десятеро людей. Деякі поранені у критичному стані.

Автор фото, Reuters

Повідомляється, що напад здійснив чоловік. І його все ще шукають. Після нападу минуло понад п'ять годин.

"Підозрюваний втік з місця злочину і залишається на волі", - сказав журналістам капітан Ендрю Мейєр із Департаменту шерифа Лос-Анджелеса.

На відео з соцмереж видно, що у місті є багато поліцейських. Монтерей-Парк розташований за 13 км на схід від Лос-Анджелеса.

Автор фото, Reuters

Один із очевидців розповів газеті Los Angeles Times, що до його ресторану забігли троє людей і попросили замкнути двері, оскільки десь поруч на вулиці людина з автоматичною гвинтівкою відкрила стрілянину.

Щорічний фестиваль, присвячений Новому року за місячним календарем, у Монтерей-Парку зазвичай триває усі вихідні та збирає до 100 тисяч відвідувачів.

Автор фото, Reuters

У суботу святкові заходи мали закінчитися о 21:00 за місцевим часом.

У місті мешкає близько 60 тисяч людей, зокрема значна азійська громада.