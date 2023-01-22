Стрілянина на китайський Новий рік: 10 людей вбиті у Каліфорнії
Десятеро людей загинули внаслідок стрілянини у каліфорнійському місті Монтерей-Парк, повідомила місцева поліція.
Інцидент стався після 22:00 за місцевим часом у суботу.
Увечері в суботу тисячі людей зібралися у місті на фестиваль, присвячений Новому року за місячним календарем.
Під час атаки поранень зазнали ще щонайменше десятеро людей. Деякі поранені у критичному стані.
Повідомляється, що напад здійснив чоловік. І його все ще шукають. Після нападу минуло понад п'ять годин.
"Підозрюваний втік з місця злочину і залишається на волі", - сказав журналістам капітан Ендрю Мейєр із Департаменту шерифа Лос-Анджелеса.
На відео з соцмереж видно, що у місті є багато поліцейських. Монтерей-Парк розташований за 13 км на схід від Лос-Анджелеса.
Один із очевидців розповів газеті Los Angeles Times, що до його ресторану забігли троє людей і попросили замкнути двері, оскільки десь поруч на вулиці людина з автоматичною гвинтівкою відкрила стрілянину.
Щорічний фестиваль, присвячений Новому року за місячним календарем, у Монтерей-Парку зазвичай триває усі вихідні та збирає до 100 тисяч відвідувачів.
У суботу святкові заходи мали закінчитися о 21:00 за місцевим часом.
У місті мешкає близько 60 тисяч людей, зокрема значна азійська громада.