Джонсон знову приїхав до України. Відвідав Бородянку та Бучу

38 хвилин(и) тому

Автор фото, VIACHESLAV RATYNSKYI Reuters

Колишній прем'єр Великої Британії, член британського парламенту Борис Джонсон приїхав до України. За час війни це вже його четвертий візит до України.

Він зустрівся на Банковій з президентом України Володимиром Зеленським.

Автор фото, president.gov.ua

"Я чув ваші заяви у Давосі, дуже дякую за них. Дякую за підтримку нашої країни", - сказав президент Джонсону під час зустрічі.

Автор фото, president.gov.ua

Автор фото, president.gov.ua

У Давосі Джонсон закликав світ дати українцям танки. "Треба дати Зеленському всі інструменти, яких він потребує, щоб закінчити справу. І вони виграють!" - емоційно говорив тоді Борис Джонсон.

У Києві Зеленський та Джонсон обговорили підготовку "саміту миру", який планують провести у лютому і на якому сподіваються просунутися у реалізації формули миру Зеленського.

Автор фото, VIACHESLAV RATYNSKYI Reuters

"Впевнений, що найкращою гарантією для нас було б членство в НАТО. Важливо активно просувати думку про те, що наша держава повинна стати членом Альянсу", - заявив Володимир Зеленський.

Він подякував Великій Британії за потужну підтримку.

Автор фото, VIACHESLAV RATYNSKYI

Крім Києва, Джонсон також відвідав постраждалі під час наступу росіян у лютому-березні 2022 року Бородянку та Бучу.

Автор фото, NACHO DOCE Reuters

Британський політик зустрівся з мешканцями цих міст, а у Бучі відвідав церкву святого Андрія Первозваного.

Автор фото, NACHO DOCE Reuters

Велика Британія - один з найпослідовніших союзників України. Лондон надає Києву всесторонню підтримку у війні, яку розпочала Росія. Британці допомагають не лише зброєю та технікою, але й навчають тисячі українських військових.