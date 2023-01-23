Свиня вбила м'ясника, який хотів її заколоти

1 година тому

У Гонконгу працівник скотобійні загинув, намагаючись забити свиню, повідомляють CNN і The Mirror.

61-річний м'ясник оглушив електрошокером свиню, щоб потім її зарізати. Але тварина швидко отямилась, вирвалась й напала на чоловіка. Внаслідок чого м'ясник впав на 40-сантиметровий тесак й отримав серйозну травму, пишуть видання.

Постраждалого знайшов колега: на його лівій нозі була глибока рана, в руці він тримав тесак.

На місце події приїхали медики й відвезли м'ясника до лікарні, але врятувати чоловіка не вдалося.

Поліція вже розпочала розслідування інциденту, щоб встановити точну причину смерті працівника скотобійні.

Міністерство праці Гонконгу висловило співчуття родині загиблого і заявило, що розпочало своє розслідування інциденту.

"Ми проведемо розслідування якнайшвидше, щоб визначити причину трагедії, встановити відповідальних та рекомендувати заходи щодо покращення охорони праці", - йдеться у заяві влади.

Міський департамент продовольства й гігієни довкілля, що керує скотобійнями, також висловив співчуття сім'ї загиблого м'ясника.

Наразі невідомо, чи вдалося свині уникнути забою.

Свині рідко виявляють агресію, тільки коли захищають своїх поросят.

Вчені вважають, що за розумовими здібностями вони не поступаються іншим домашнім тваринам, зокрема, котам і собакам. Вони чудово орієнтуються в просторі, мають гарну пам'ять і використовують близько 20 звуків для спілкування.

Свиню також можна назвати однією з найохайніших тварин. За наявності чистого й сухого місця вона ніколи не ляже на брудне.

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