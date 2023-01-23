"Перепустка для Мерседеса!" Як подарунок дівчині у Львові оскандалив патрульну поліцію

1 година тому

Автор фото, скрін з відео Підпис до фото, Роман Пилипенко з дівчиною Василиною, яка тримає в руках право їзди на площі Ринок

Керівника управління патрульної поліції Львівської області Романа Пилипенка відсторонили від службових обов'язків. Усе через відео, на якому він дарує своїй дівчині перепустку на проїзд пішохідною зоною на площі Ринок у Львові.

Ця площа закрита для транзитного приватного транспорту і є головною туристичною принадою Львова.

"Сьогодні мережею поширили відео, на якому зображено начальника управління патрульної поліції у Львівській області, який, попередньо, презентував своїй дівчині перепустку на проїзд площею Ринок у місті Львові", - пояснили в патрульній поліції України причину відсторонення.

Поліцейські також повідомили, що призначили службове розслідування.

Відео, яке викликало бурхливу реакцію у соцмережах, виклала в інстаграмі сама дівчина, Василина Федюк.

На відео, стоячи поряд із коханим, вона розпаковує подарунок. Побачивши, що всередині, дівчина починає стрибати і танцювати від радощів.

"Перепустка через площу Ринок на мій Мерседес!" - кричить Василина і кидається цілувати Романа.

Перепустки на право в'їзду на головну львівську площу мають лише люди, які там живуть або мають оформлене право власності на помешкання чи приміщення у центрі міста, пишуть місцеві видання.

Львівське медіа Zahid.net звертає увагу, що Василина показує на відео червону перепустку - такі типи перепусток передбачені для спецслужб та силових структур, пояснюють журналісти.

Мешканці площі Ринок мають зелені перепустки, а підприємці - жовті.

Ані Роман Пилипенко, ані його дівчина поки що ніяк не прокоментували цей інцидент.

Наразі Василина Федюк закрила свій профіль в інстаграмі та фейсбуці, але фейсбук ще відображає, що вона працює у Львівській обласній раді, будівля якої розташована неподалік площі Ринок.

Zahid.net пише, що дівчина є головною спеціалісткою відділу гуманітарної політики та міжнародного співробітництва облради, а також помічницею депутата Львівської обласної ради від "Європейської солідарності" Андрія Думи.

Василину видно поруч із цим депутатом на багатьох фотографіях із різних заходів у соцмережах.

ВВС News Україна зв'язалась з помічниками пана Думи, проте вони повідомили, що наразі щодо скандалу він коментарів не дає.

Роман Пилипенко теж закрив свої соцмережі. Відомо, що він очолював патрульну поліцію області з червня 2017 року.

Автор фото, Патрульна поліція Львівської області Підпис до фото, Роман Пилипенко очолював патрульну поліцію області з червня 2017 року

"Бажаю, щоб ми всі нарешті зрозуміли, що зміни починаються конкретно з кожного з нас. Не треба чекати того, щоб хтось змінився першим - давайте починати з себе і тоді нам не буде соромно, перш за все перед самим собою", - писав він у перший рік свого призначення, вперше вітаючи українців із новим роком на посаді начальника поліції Львівської області.

Доти він керував патрульною поліцією Запоріжжя. Чоловік родом із Макіївки на Донеччині, пишуть львівські медіа.