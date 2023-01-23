"Суперечить нашим цінностям". Депутату Халімону закидають, що він купив маєток у Києві

18 хвилин(и) тому

Автор фото, Уніан Підпис до фото, Халімон під час засідання Верховної Ради у вересні 2019 року

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що депутата Павла Халімона, який під час війни начебто купив собі маєток в центрі Києва, звільнять з посади заступника фракції.

Це сталося після того, як "Українська правда" опублікувала розслідування про цей маєток, де твердять, що 39-річний Халімон купив його за мільйони гривень, оформивши на іншу людину.

"Якщо ти народний депутат і маєш пару зайвих мільйонів гривень, то ти повинен допомогти своїй країні, - написав Арахамія у телеграмі. - Тому, звичайно, етична складова цього вчинку суперечить нашим цінностям і нашому баченню того, чим під час війни має займатися народний депутат".

Арахамія закликав правоохоронців почати розслідування, щоб прояснити історію з маєтком.

Водночас на офіційному сайті партії йдеться, що Олена Шуляк прийняла відставку Халімона з посади голови чернігівської організації "Слуги народу".

Що не так із маєтком?

Про те, що Халімон начебто купив для себе маєток на Печерських пагорбах біля Ботанічного саду імені Гришка, де земля є особливо дорогою, УП на початку осені повідомили анонімні джерела.

Цю інформацію перевірити важче, ніж зазвичай: після 24 лютого з міркувань безпеки закрили від публічного доступу як реєстр майнових прав, так і електронні декларації депутатів.

"Відсутність контролю, очевидно, призводить до втрати відчуття підзвітності. І, як наслідок, з'являються такі факти, як у цій історії", - написав у фейсбуці Михайло Ткач, автор розслідування.

Він не раз приїжджав до будинку і бачив там Павла Халімона, і депутат, схоже, не поводився там як в гостях.

Пізніше УП вдалося отримати договір куплі-продажі маєтку, що був підписаний в червні 2022 року.

Згідно з документом, будинок разом із земельною ділянкою площею в 10 соток коштував 10 мільйонів 300 тисяч гривень, з яких вартість будинку - 6,5 мільйона гривень, а ділянки - 3,8 мільйона.

Автор фото, скрін з відео УП Підпис до фото, Елітний район, у якому придбав собі маєток народний депутат

Втім, згідно з сайтами з продажу нерухомості, будинки з аналогічною площею біля Ботанічного саду коштують близько 50-60 мільйонів гривень.

УП дізналася, що продавцем був архієрей Православної церкви України Олександр Драбинко. За його словами, продажем будинку через рієлтора займався його брат.

Драбинко каже, що не знає, кому продали будинок. За його словами, він був зацікавленим у тому, що його продали пошвидше, реальної ціни "ніхто не давав з багатьох причин".

Згідно з даними у закритому реєстрі, як дізналося УП, новим власником є не Халімон, а жінка на ім'я Котеленець Анастасія. Хто вона - достеменно не відомо. Журналіст з'ясував, що у власності жінки в 2021 році з'явилося 45 земельних ділянок на Чернігівщині загальною площею близько 80 гектарів.

Ні Халімон, ні Котеленець поки що не коментували цю ситуацію. На зв'язок із УП вони виходити не схотіли.

"Тиждень рішень"

Автор фото, Уніан Підпис до фото, Халімон у Раді в 2019 році

Минулого тижня національне антикорупційне бюро затримало першого заступника міністра розвитку громад та територій Василя Лозинського за підозрою у розкраданні бюджетних коштів. Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні сказав, що це звільнення має стати "сигналом усім" та анонсував, що цей тиждень стане "часом відповідних рішень, уже підготовлених".

"З 24 лютого офіційними і не офіційними каналами постійно попереджали чиновників усіх рівнів: сфокусуватися на війні, допомозі постраждалим, зменшенні бюрократії і перестати займатися сумнівними справами. До багатьох дійшло. А до багатьох, на жаль, ні", - написав Арахамія у своєму телеграмі вранці в понеділок.

Неясно, була це частково реакція на розслідування про його заступника Халімона, чи на загалом тенденцію останніх днів.

"Цієї весни точно саджати будемо активно. Не виходить по-людськи, буде за законами воєнного часу", - прогнозує Арахамія.