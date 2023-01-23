Справа Коболєва. У чому звинувачують людину, яка перемогла "Газпром", і чому суд його відпустив

37 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) не задовольнив клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю вийти під заставу у 365 млн грн щодо ексглави "Нафтогазу" Андрія Коболєва.

Про такий запобіжний захід просило Національне антикорупційне бюро. Слідчий суддя вищого антикорупційного суду відмовив НАБУ у повному обсязі. Рішення суду можна буде оскаржити в апеляції.

Захист Коболєва вважає, що таке рішення суду доводить, що аргументи обвинувачення безпідставні. Повний текст ухвали оприлюднять 30 січня.

Повідомлення про підозру Андрію Коболєву вручили 19 січня НАБУ та спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП). Експосадовцю інкримінують те, що він начебто незаконно заволодів 229 млн гривень у вигляді премії за перемогу в арбітражі проти російського "Газпрому".

Сам Коболєв заявляє про свою невинуватість та пообіцяв "доводити свою правоту".

Справа Коболєва

Андрій Коболєв очолював "Нафтогаз" з березня 2014 року до квітня 2021-го.

Про своє звільнення він дізнався з новин, тоді уряд назвав роботу Коболєва незадовільною, поклавши на нього відповідальність за те, що "Нафтогаз" закінчив 2020 рік зі збитками у 19 млрд гривень замість очікуваних 11,5 млрд гривень прибутку.

Автор фото, AFP

В очах західних партнерів України Коболєв асоціювався з реформами. Саме за його правління Україна виграла багатомільярдний позов до російського "Газпрому" в Стокгольмському арбітражі.

Після цього керівництво компанії "Нафтогаз України" проголосувало за виплату премії правлінню у розмірі 1% від загального виграшу суми.

На початку 2020 року НАБУ повідомляло, що розслідує питання виплати цих премій. Того ж року уряд обмежив розмір зарплат для керівників державних компаній та максимальний розмір премій для членів наглядової ради "Нафтогазу".

Захист Коболєва, який оприлюднив окрему заяву у день рішення суду про запобіжний захід, підкреслив, що премії Коболєву та іншим 40 співробітникам компанії виписали та виплатили у 2017-2018 роках, задовго до урядових обмежень.

Їх затвердила наглядова рада "Нафтогазу".

"На кожному засіданні (наглядової ради - Ред.) був присутній незалежний юридичний радник. Він консультував раду щодо наслідків ухвалених рішень. Тому вона розуміла всю відповідальність перед тим, як призначати премію", - йдеться в заяві захисту Коболєва.

Напередодні рішення суду щодо запобіжного захисту колишні члени правління НАК "Нафтогаз України" опублікували відкритого листа, запевнивши, що Коболєв та інші посадовці отримали премії "відповідно до найкращих світових практик корпоративного управління".

Лист до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля підписали ексчлени наглядової ради Клер Споттісвуд, Бруно Лескуа і Людо ван дер Гейден, текст оприлюднили в LinkedIn.

"Андрій Коболєв — справжній український патріот, який зробив чудову роботу, перетворивши це державне підприємство зі збиткового на прибуткове, а згодом, у 2019 році, на його частку припало близько 1/6 державного бюджету України", — зазначив ван дер Гейден.

Він зауважив, що робота керівництва "Нафтогазу", Коболєва та його 40 колег, які зрештою отримали премії, дозволила виграти багатомільярдний позов проти російського газового монополіста "Газпром".

"Справа вважалася безвиграшною. Андрій та його команда довели, що скептики помилялися. Вони були нагороджені 1% за це екстраординарне досягнення. Це принесло уряду України майже 99% із 4,6 млрд доларів", — підкреслив експосадовець.