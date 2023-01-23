Вступ України в НАТО досяг рекордоної підтримки в українців - соціологи

58 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP Підпис до фото, Восени 2019, коли Володимир Зеленський пробув на посаді президента менш як пів року, ніхто не уявляв, що восени 2022 року він подасть заявку на пришвидшений втсуп України до альянсу

Підтримка українцями членства країни в НАТО досягла рекордного рівня у 86%, - такими є результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

Така підтримка є найвищою за історію спостережень.

Проти того, щоб Україна приєдналася до Північноатлантичного Альянсу виступають лише 3% опитаних.

Приблизно стільки ж - 87% - підтримали б членство України у ЄС.

Соціологи відзначають, що підтримка вступу до ЄС та НАТО практично одностайна серед представників усіх макрорегіонів, вікових та майнових груп.

Крім того, за результатами опитування, 85% українців підтримують ідею створення військово-політичного союзу у складі України, Польщі та Великої Британії. Проти такої ініціативи - знову ж таки 3%.

Трохи меншу, але все одно потужну підтримку має військово-політичний союз у складі України, Польщі та Литви, - за це висловилися 80% опитаних.

Опитування проводили 14-16 січня серед українців, старших за 18 років.

Автор фото, AFP Підпис до фото, У березні 2022 року Україна безрезультатно благала НАТО "закрити небо" від російських ударів. Але згодом отримала багато зброї від окремих країн-членів альянсу

У квітні минулого року соціологічна група "Рейтинг" повідомляла, що на початку війни підтримка членства України в НАТО різко зросла, але згодом повернулася на довоєнний рівень.

"У перші дні війни підтримка входження України до Альянсу зросла з 62 до 76%, у перший тиждень підтримка зменшилася до 72%, а станом на кінець березня становить 68%, тобто наближається до довоєнних показників", - йшлося у результатах дослідження "Рейтингу".

У 2002 році, коли президент Леонід Кучма вперше заявив про прагнення України приєднатися до альянсу, це , за даними Центру Разумкова, підтримували близько третини українців, і стільки ж були проти.

За президентства Віктора Януковича у 2010-2013 роках підтримка членства в НАТО зменшилася із 24% до 18%, за даними Київського міжнародного інституту соціології.

У 2014 році, коли Росія анексувала Крим та розпочався конфлікт на Донбасі, членство у НАТО, за даними "Рейтингу", підтримували майже половина українців - 47,8%. Після цього вона дещо знизилася, але повернулася на рівень 47% у передвоєнному 2021 році.

На початку цього року міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю ВВС заявив, що "Україна, як держава, і збройні сили України або наш сектор безпеки і оборони стали членами НАТО де-факто".

Про це восени минулого року говорив і президент Зеленський, коли підписував заявку України на приєднання до альянсу за пришвидшеною процедурою.

Рішення про заявку на вступ у НАТО було ухвалене за результатами засідання Ставки верховного головнокомандувача, а також засідання Ради національної безпеки і оборони, які відбулися 30 вересня 2022 року.

Щоправда, говорити про реалістичність такого сценарію в умовах війни з Росією складно.

Однією з причин, чому Росія вторглась в Україну взимку 2022 року, Путін називав недопущення зближення України та НАТО.