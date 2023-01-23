Вступ України в НАТО досяг рекордоної підтримки в українців - соціологи
Підтримка українцями членства країни в НАТО досягла рекордного рівня у 86%, - такими є результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".
Така підтримка є найвищою за історію спостережень.
Проти того, щоб Україна приєдналася до Північноатлантичного Альянсу виступають лише 3% опитаних.
Приблизно стільки ж - 87% - підтримали б членство України у ЄС.
Соціологи відзначають, що підтримка вступу до ЄС та НАТО практично одностайна серед представників усіх макрорегіонів, вікових та майнових груп.
Крім того, за результатами опитування, 85% українців підтримують ідею створення військово-політичного союзу у складі України, Польщі та Великої Британії. Проти такої ініціативи - знову ж таки 3%.
Трохи меншу, але все одно потужну підтримку має військово-політичний союз у складі України, Польщі та Литви, - за це висловилися 80% опитаних.
Опитування проводили 14-16 січня серед українців, старших за 18 років.
У квітні минулого року соціологічна група "Рейтинг" повідомляла, що на початку війни підтримка членства України в НАТО різко зросла, але згодом повернулася на довоєнний рівень.
"У перші дні війни підтримка входження України до Альянсу зросла з 62 до 76%, у перший тиждень підтримка зменшилася до 72%, а станом на кінець березня становить 68%, тобто наближається до довоєнних показників", - йшлося у результатах дослідження "Рейтингу".
У 2002 році, коли президент Леонід Кучма вперше заявив про прагнення України приєднатися до альянсу, це , за даними Центру Разумкова, підтримували близько третини українців, і стільки ж були проти.
За президентства Віктора Януковича у 2010-2013 роках підтримка членства в НАТО зменшилася із 24% до 18%, за даними Київського міжнародного інституту соціології.
У 2014 році, коли Росія анексувала Крим та розпочався конфлікт на Донбасі, членство у НАТО, за даними "Рейтингу", підтримували майже половина українців - 47,8%. Після цього вона дещо знизилася, але повернулася на рівень 47% у передвоєнному 2021 році.
На початку цього року міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю ВВС заявив, що "Україна, як держава, і збройні сили України або наш сектор безпеки і оборони стали членами НАТО де-факто".
Про це восени минулого року говорив і президент Зеленський, коли підписував заявку України на приєднання до альянсу за пришвидшеною процедурою.
Рішення про заявку на вступ у НАТО було ухвалене за результатами засідання Ставки верховного головнокомандувача, а також засідання Ради національної безпеки і оборони, які відбулися 30 вересня 2022 року.
Щоправда, говорити про реалістичність такого сценарію в умовах війни з Росією складно.
Однією з причин, чому Росія вторглась в Україну взимку 2022 року, Путін називав недопущення зближення України та НАТО.