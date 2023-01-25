Залужний отримав спадок у США і віддав його ЗСУ. Хто і чому дав йому мільйон доларів

15 хвилин(и) тому

Автор фото, Facebook/Головнокомандувач ЗСУ

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний у січні отримав мільйон доларів у спадок від американця українського походження і віддав їх на потреби армії, повідомила газета New York Times. У генштабі підтвердили, що інформація відповідає дійсності.

За інформацією американського видання, гроші Залужному заповів громадянин США Грегорі (Григорій) Степанець.

Чи була у заповіті умова, що гроші треба передати на армію, газета не уточнює.

Проте, як пояснили ВВС у генштабі, пан Степанець не був родичем Залужного, а спадок став символічним і досить несподіваним для самого главкома жестом українця зі США на підтримку України та її армії.

New York Times розповіла про випадок із Залужним мимохідь, у статті про пожертвування, які українці віддають на військову армію.

Газета повідомляє з посиланням на Національний банк України, що за минулий рік жителі та фірми країни пожертвували збройним силам 22,3 млрд гривень, або близько 500 млн доларів США.

У пресслужбі генштабу ЗСУ на запит ВВС підтвердили, що інформація, викладена у NYT, "відповідає дійсності".

"Відповідно до заповіту громадянина Сполучених Штатів Америки українського походження Григорія Степанця від 15 листопада 2022 року, одним із отримувачів спадку в розмірі 1 мільйон доларів США визначений генерал Валерій Залужний, головнокомандувач Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні генштабу.

Там вказують, що Залужний спрямував ці гроші у повному обсязі на спецрахунок Національного банку України для збору коштів на потреби армії, що підтверджено SWIFT-повідомленням банку від 5 січня 2023 року.

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Там також наводять пояснення самого Залужного щодо мільйонної спадщини - він твердить, що його родина зрозуміла таке рішення:

"Я все своє життя віддав Збройним Силам. І не мав жодного сумніву, що повинен робити зі спадком. Остання воля пана Григорія, очевидно, полягала в тому, щоб підтримати в моїй особі українське військо. Вдячний всім, хто допомагає Збройним Силам України. І вдячний своїй родині за розуміння".

Звідки спадок?

У генштабі надали коротку довідку про людину, від якої український Головнокомандувач отримав мільйон доларів. Вона не є родичем Залужного, а спадок став символічним і досить несподіваним жестом для самого генерала.

Григорій Степанець народився 1938 року у Вінниці. Його батько воював у Другій світовій війні і був убитий німцями в жовтні 1941 року.

"Григорій з матір'ю були евакуйовані на Урал, де вони зазнали голоду та інших випробувань. Після закінчення війни вони повернулися до Вінниці. У місті тоді так само було дуже мало їжі. Вижили лише завдяки тому, що дядько, який воював (був поранений і втратив ногу), ділився з ними військовим пайком", - повідомили у генштабі ЗСУ.

Автор фото, Головнокомандувач ЗСУ

Після завершення середньої школи із золотою медаллю у 1956 році Григорій Степанець вступив до Московського державного університету імені М.В. Ломоносова, який так само закінчив із відзнакою, отримавши ступінь магістра з математики, ступінь магістра з хімії та ступінь кандидата наук з фізичної хімії.

Він вільно володів українською, російською, німецькою, італійською та англійською мовами, переклав кілька книг.

Після завершення вищої освіти, Григорій Степанець працював науковим співробітником в університеті, а згодом - у кількох різних установах старшим системним програмістом і аналітиком.

"Працюючи в Геофізичному науково-дослідному інституті в Москві, він підписав листа на підтримку дисидентів і невдовзі був звільнений радянською владою за сфальсифікованим приводом. Пізніше його переслідувало КДБ, і він не міг працювати. Подав заявку на отримання виїзної візи, але йому відмовили", - розповіли у генштабі.

Ситуація змінилася після приходу Михайла Горбачова до влади, коли Григорію Степанцю дали дозвіл на виїзд з Радянського Союзу.

У 1989 році він приїхав до Сполучених Штатів і почав працювати в Microsoft у Редмонді, штат Вашингтон, розробником програмного забезпечення. Разом з іншим розробником програмного забезпечення вони винайшли патент, переданий Microsoft на декодування кодів даних змінної довжини.

Як розповіли родичі Григорія Степанця, "з любов'ю Григорія до України можна порівняти лише його любов до рослин і дерев".

У Григорія та його дружини Алли, з якою вони познайомилися у 1959 році, залишилися донька, онук і правнук.

Повідомлення про неочікуваний спадок українського головнокомандувача з'явилося на тлі скандалу довкола контрактів на постачання харчів у міноборони.