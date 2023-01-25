Німеччина оголосила про передачу Україні танків Leopard 2. Скільки передадуть

41 хвилин(и) тому

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Уряд Німеччини щойно оголосив про рішення передати Україні танки Leopard 2.

Про рішення передати Україні 14 танків канцлер Олаф Шольц повідомив на засіданні уряду зранку 25 січня. Крім того, він повідомив про те, що незабаром почнуться навчання для українських військових.

Також Німеччина дозволила передавати Україні ці танки іншим країнам.

За словами німецького канцлера, передача 14 "Леопардів" із запасів Бундесверу є лише "першим кроком". Він також додав, що метою є швидке створення в Україні двох батальйонів, що мають на озброєнні танки "Леопард-2".

Напередодні про те, що рішення вже ухвалене, повідомило німецьке видання Spiegel.

Німецький уряд офіційно оголосив рішення про відправку танків Leopard 2 до України, а також про дозвіл іншим країнам постачати розроблені в Німеччині танки після місяців напружених дискусій.

Як повідомляє кореспондент ВВС в Берліні Деміан МакГіннес, в Німеччині багато людей підтримують надання допомоги Україні і обурені зволіканням та нерішучістю свого уряду, але так само є й ті, хто побоюється втягування Німеччини у війну з Росією. Тож суперечка розділила країну. Проте нинішнє рішення канцлера, виглядає, підтримують усі політичні сили, крім крайньоправих та радикальних лівих.

У Європі вже формується "танкова коаліція", яка може поставити Україні щонайменше сотню Leopard 2.

Навіщо танки?

Про потребу в західних танках Київ заявляв ледь не з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Ближче до кінця 2022 року Київ просив про надання 300-400 сучасних західних бойових танків.

Аналітичний ресурс Global Firepower, що складає рейтинги найсильніших армій, у своєму останньому звіті станом на початок року вказував на разючий дисбаланс в кількості танків між Україною і РФ. За його даними, українська армія має приблизно 1,8 тисячі одиниць, а російська - в сім разів більше (12,6 тисячі).

За час війни ЗСУ були змушені задовольнятись лише точковими постачаннями старих або модернізованих радянських танків від країн Східної Європи, або розраховувати на російські трофейні, захоплені на полі бою.

Перші офіційні повідомлення про те, що західні союзники можуть погодитися надати Україні танки - зброю для наступу - з'явилися на початку цього року. До цього українська влада неодноразово висловлювала невдоволення тим, що західні союзники не хочуть постачати їм танки, без яких наступальні операції неможливі.

Бронетехніка, і перш за все ударні танкові групи, є головними факторами, які роблять можливим будь-який наступ у сучасній високоінтенсивній війні.

"Броня" дозволяє не лише проривати ворожі укріпрайони та знищувати вогневі точки супротивника, а й зберігати при цьому життя бійців штурмових груп.

Ще з кінця весни 2022-го українське політичне та військове керівництво заявляло про те, що для контрнаступу проти росіян лише піхоти недостатньо - потрібна артилерія та бронетехніка з достатньою вогневою міццю.

Проте відповідь надійшла лише на початку 2023.

Чому "Леопарди"?

Про можливість надання Україні саме "Леопардів" 11 січня у Львові заявив польський президент Анджей Дуда.

Згодом польські високопосадовці заявили, що можуть поставити Україні танки навіть без згоди Німеччини, яка, як країна-розробник, має право контролювати поставки до третіх країн.

Польща вже пообіцяла передати Україні 14 "леопардів", про таку можливість говорили у Фінляндії, Швеції, Норвегії, Нідерландах, Іспанії, Португалії та багатьох інших країнах.

ЗМІ припускають, що на останньому засіданні на базі "Рамштайн" на підтримку України така танкова коаліція була сформована, а черга тільки за кроком Німеччини.

"Леопарди" є основним бойовим танком (тобто машина з потужною гарматою і бронею, здатна виконувати різні задачі на полі бою) розроблявся у 1970-х у Німеччині також з прицілом для протидії радянським супротивникам - "Леопарди" мали стримувати радянські танки, які б проривалися до Західної Європи у разі Третьої світової війни.

На озброєнні Бундесверу "Леопард-2" є з 1979 року і у вигляді різних модифікацій залишається головним танком німецької армії і одним з наймасовіших в арміях країн НАТО.

На думку більшості оглядачів, українська армія має шанс отримати "Леопард-2" у версії 2A4, яка вироблялася з 1985 по 1992 рік.

Причина, пояснювали експерти, є досить банальною: лише ця версія танка є у достатній кількості у строю та на складах можливих донорів.

Раніше про рішення надати Україні свої танки оголосила Британія. 16 січня міністр оборони Британії Бен Воллес оголосив про нову допомогу Україні, яка включатиме 14 танків "Челленджер-2" та сотні бронетранспортерів.

Очікується, що адміністрація президента США Джо Байдена відправить в Україну танки "Абрамс", - таким чином Сполучені Штати намагаються вплинути на керівництво Німеччини щодо надання Україні "Леопардів".