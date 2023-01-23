Вагнерівця, який втік у Норвегію, арештували. Чому він важливий свідок війни Росії в Україні

1 година тому

Автор фото, Gulagu.net

Екскомандира російської приватної військової компанії "Вагнер", який попросив притулку в Норвегії та вже дав свідчення поліції, арештували, повідомляє норвезька влада.

Весь цей час він жив у таборі тимчасового утримання, але в неділю, за словами самого Медведєва, його в наручниках перевезли в поліцейський відділок.

26-річного Андрія Медведєва утримують під вартою відповідно до закону про імміграцію, повідомив ВВС речник поліції Йон Андреас Йогансен.

Його адвокат Бриньюльф Ріснес сказав, що чоловіка перемістили в слідчий ізолятор в районі Осло.

На такий крок пішли після того, як "поліція дійшла висновку, що його ситуація дуже небезпечна", - сказав Ріснес BBC. "Цього всі хотіли уникнути, але ми шукаємо рішення".

Раніше Медведєв перебував у притулку, сказав Ріснес Guardian, але, за його словами, зміна обставин сталася після "сильних розбіжностей" щодо умов його життя.

Арешт означає, що Медведєв буде під посиленою охороною, додав адвокат. Але підкреслив, що колишній найманець все ще виступає як свідок.

Можуть депортувати?

Поліція Норвегії повідомляє, що вирішується питання, чи є підстави просити суд залишили його на території Норвегії. Ймовірно, цей момент викликав побоювання, що Медведєва можуть депортувати назад в Росію.

Але його адвокат з впевненістю заявив у понеділок, що цього не станеться.

Автор фото, Gulagu Підпис до фото, Андрій Медведєв у формі перед тим, як перебігти з "Вагнера"

Повідомляється, що Медведєв дав свідчення поліції Норвегії про звірства, які, за його словами, творять в Україні його колишні побратими - найманці "Вагнера", багато з яких відбували тюремні терміни за важкі злочини.

Він заявляє, що побоюється за своє життя, якщо його повернуть в Росію. Правозахисники також вважають, що в Росії його можуть жорстко вбити.

"Ми не намагаємось відбілити Медведєва, він зробив багато поганого в своєму житті. Але він зрозумів це, він готовий співпрацювати зі світом, з міжнародними слідчими та владою Норвегії. Він хоче жити та свідчити", - кажуть вони.

Сирота, колишній в'язень

26-річний Андрій Медведєв, який два тижні тому перейшов до Норвегії з крайньої півночі Росії, вважається першим членом ПВК "Вагнер", який втік на Захід.

Російська правозахисна група Gulagu.net, яка допомогла Медведєву виїхати з Росії, підтвердила його особу. Засновник групи Володимир Осєчкін розповів BBC, що Медведєв приєднався ПВК в липні 2022 року за чотиримісячним контрактом, але дезертував після того, як став свідком безлічі порушень прав людини та воєнних злочинів під час служби в Україні.

Відомо, що Медведєв - сирота. Він відслужив строкову службу в російській армії, а потім у 2017-2018 роках відсидів у в'язниці, перш ніж приєднатися до "Вагнера".

За словами Осєчкіна, чоловіка призначили командувати підрозділом "Вагнера" в Україні, куди група найманців щотижня постачала йому близько 30-40 солдатів.

У відео, яке Gulagu.net опублікувала у соцмережах, Медведєв сказав, що втік з України в листопаді, коли йому повідомили, що група має намір продовжити його контракт на невизначений термін.

Після двох місяців переховувань у Росії, він перетнув кордон із Норвегією.

Пригожин висміяв

Ріснес сказав, що його клієнт також був свідком багатьох воєнних злочинів під час бойових дій в Україні, зокрема бачив "страти дезертирів" службою внутрішньої безпеки "Вагнера".

"Якщо коротко - він почувався зрадженим і хотів якомога швидше звідти піти", - сказав Ріснес.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Офіційні особи Великої Британії вважають, що "Вагнер" - це близько 10% російських сил в Україні

Він додав, що, на його думку, Медведєв узяв із собою до Норвегії певні докази воєнних злочинів і має намір поділитися своєю інформацією з групами, які розслідують воєнні злочини.

У відповідь засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин висміяв ці звинувачення.

У пресрелізі однієї зі своїх компаній Пригожин зробив саркастичну заяву, у якій зазначив, що Медведєв служив у неіснуючому норвезькому підрозділі "вагнерівців" під назвою "Нідхьогг", бо мав норвезьке громадянство.

Пригожин також звинуватив його в "жорстокому поводженні з ув'язненими" і назвав свого колишнього співробітника "дуже небезпечним".

Адвокат сказав BBC, що заяви лідера "вагнерівців" не відповідають дійсності.

Офіційні особи Великої Британії вважають, що "Вагнер" - це близько 10% російських сил в Україні, й група відіграла значну роль у битві за Соледар.

Тисячі "вагнерівців" набрали з російських в'язниць. Пригожин, який сам мав судимість, пообіцяв "призовникам" свободу в обмін на шість місяців служби в Україні.

До вторгнення в Україну ПВК мала лише кілька тисяч найманців. Вважають, що більшість із них були досвідченими колишніми солдатами, включно з російськими елітними полками та спецназом.