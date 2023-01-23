Скандал в Міноборони. Польща хоче передатати танки Leopard 2 в Україну. Теленовини ВВС

У випуску 23 січня:

  • Ситуацію на фронті обговорюємо з військовим експертом Дмитром Снігєрьовим.
  • ВВС поспілкувалися з директором МАГАТЕ Гроссі про Запорізьку АЕС.
  • Польща офіційно запросила дозвіл Німеччини передати Україні танки Leopard 2.
  • Чому питання поставок танків стало складним для Берліна?
  • Міністр оборони Олексій Резніков відкинув звинувачення у закупівлі харчів для ЗСУ за завищеними цінами, однак скандал триває. Деталі від кореспондентки ВВС Галини Корби.
  • "Україні потрібен кулак танків, бронетехніка та сучасні багатоцільові літаки" -, вважає польський генерал Вальдемар Скшипчак.

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