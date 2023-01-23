Скандал в Міноборони. Польща хоче передатати танки Leopard 2 в Україну. Теленовини ВВС
У випуску 23 січня:
- Ситуацію на фронті обговорюємо з військовим експертом Дмитром Снігєрьовим.
- ВВС поспілкувалися з директором МАГАТЕ Гроссі про Запорізьку АЕС.
- Польща офіційно запросила дозвіл Німеччини передати Україні танки Leopard 2.
- Чому питання поставок танків стало складним для Берліна?
- Міністр оборони Олексій Резніков відкинув звинувачення у закупівлі харчів для ЗСУ за завищеними цінами, однак скандал триває. Деталі від кореспондентки ВВС Галини Корби.
- "Україні потрібен кулак танків, бронетехніка та сучасні багатоцільові літаки" -, вважає польський генерал Вальдемар Скшипчак.
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