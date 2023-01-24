Друга масова стрілянина у Каліфорнії за кілька днів - семеро загиблих

Макс Матца

BBC News

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Арешт підозрюваного

У понеділок у Каліфорнії озброєний чоловік убив сімох людей - лише через два дні після стрілянини в популярному танцювальному залі, яка забрала життя 11 людей. Нападника арештувала поліція.

Стрілянина сталася у прибережному місті Хаф-Мун-Бей, приблизно за 50 км на південь від Сан-Франциско.

Зловмисником виявився 67-річний місцевий житель Чжао Чуньлі.

Камери відеоспостереження зафільмували підозрюваного, коли він прийшов до офісу шерифа округу Сан-Матео приблизно через дві години після нападу.

Перші чотири жертви виявили на грибній фермі близько 14:22 за місцевим часом у понеділок, а інших трьох пізніше знайшли на сусідньому автотранспортному підприємстві.

Мотиви нападу слідчі наразі не називають.

Шериф округу Сан-Матео Крістіна Корпус повідомила на пресконференції, що підозрюваного заарештували після того, як він приїхав до місцевої поліцейської дільниці близько 16:40.

У нього знайшли напівавтоматичний пістолет, який він міг використовувати під час нападу. Зараз підозрюваний співпрацює з поліцією, додала вона.

Корпус додала, що восьма жертва перебуває в лікарні у критичному стані.

"Це жахлива стрілянина, - сказала вона. - Це трагедія, про які ми чуємо надто часто, але сьогодні це сталося тут, у окрузі Сан-Матео".

На пресконференції шериф також підтвердив, що серед свідків стрілянини були діти, які нещодавно повернулися зі школи.

"Дітям побачити таке - це неможливо уявити", - сказала вона.

Автор фото, Police handout/ CBS Підпис до фото, Фото з водійського посвідчення Чжао Чуньлі

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом написав у твіттері, що йому повідомили про стрілянину, коли він зустрічався у лікарні з жертвами попереднього нападу.

"Цього разу в Хаф-Мун-Бей. Трагедія за трагедією", - написав він.

Представниця міськради Хаф-Мун-Бей Деббі Раддок розповіла NBC, що жертвами стрілянини стали китайські фермери.

Президент наглядової ради округу Сан-Матео Дейв Пайн заявив агентству Associated Press, що напади скоїв "незадоволений працівник".

"Ми засмучені сьогоднішньою трагедією в Хаф-Мун-Бей", - сказав він.

"Лихо насильства зі зброєю, на жаль, дісталося і до нас. Ми навіть не встигли оплакати тих, хто загинув у жахливій стрілянині в Монтерей-парк. Насильство з використанням зброї має припинитися", додав Пайн.

У суботу в передмісті Лос-Анджелеса Монтерей-Парк під час стрілянини вбили 11 людей. Підозрюваний у цьому злочині, 72-річний Ху Цан Тран, застрелився, коли його фургон знайшла та заблокувала поліція.