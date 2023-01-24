Крижаний театр тіней. Як телескоп "Джеймс Вебб" шукає витоки життя у космосі

Джонатан Амос

Науковий кореспондент BBC

58 хвилин(и) тому

Автор фото, NASA/ESA/CSA/M.Zamani/F.Sun/Z.Smith/Ice Age Team Підпис до фото, Молекулярна хмара Хамелеон І

Космічний телескоп "Джеймс Вебб" дістався до найтемніших і найхолодніших районів космосу, де він шукатиме витоки створення планет - і, можливо, навіть життя.

Нове зображення, яке зробив "Вебб", показує сегмент молекулярної хмари Хамелеон I, розташованої приблизно за 630 світлових років від Землі.

Саме тут, за температури приблизно до -260C, Вебб виявив раніше небачені крижинки.

Згодом з таких хмар утворяться зірки, а навколо них - планети. Й до їхнього складу увійдуть хімічні елементи, за якими зараз спостерігає "Вебб".

Етап цього процесу можна побачити у верхньому лівому куті зображення.

Помаранчевий вигин угорі - це протозірка, тобто зірка у процесі формування, яка відтягує на себе матерію з хмари.

Помаранчеві зірки під нею - більш зрілі та достатньо яскраві, щоб створити шість характерних променів, знайомих нам із інших знімків "Вебба", які він зміг зробити завдяки своєму спеціальному сегментованому дзеркалу.

Однак метою "Вебб" є не вони - саме тому на фото вони знаходяться збоку. Телескоп вдивляється у крижинки у підсвіченій зірками блакитній хмарі Хамелеон I.

Коли світло від цих об'єктів проходить крізь хмару, частину його поглинають ці крижинки, і таким чином проявляють свій склад.

"Це схоже на театр тіней", - каже докторка Мелісса Маклюр з Лейденського університету в Нідерландах.

"Є певна форма, яка створює тінь. Лід поглинає світло на певних довжинах хвилі, і потім ми дивимося на них у спектрі, щоб побачити, які там є хімічні речовини", - розповіла вона BBC News.

Цю роботу у "Веббі" передусім виконують спектрометри ближнього та середнього інфрачервоного діапазонів (NIRSpec і MIRI), а також частково камера ближнього інфрачервоного діапазону (NIRCam), яка створила чудове зображення у верхній частині сторінки.

Крім простих льодів, таких як вода, вуглекислий газ, чадний газ, аміак і метан, "Веб" бачить кілька інших сполук, зокрема карбонілсульфід і складніший органічний лід метанол. Також є сліди хімічних речовин з декількома атомами вуглецю, таких як ацетон, етанол і ацетальдегід.

Астрономам набагато легше побачити ці речовини в космосі у газоподібному стані. Однак "Вебб" відкриває нові можливості, розглядаючи їх у твердому стані льоду.

Це допоможе вченим, коли вони намагатимуться зрозуміти, звідки походять хімічні елементи, з яких виникло життя на нашій планеті.

"Попри те, що ми виявили більше льоду, ніж повідомлялося раніше, кількість "легких елементів" (вуглецю, водню, кисню, азоту та сірки), присутніх у ньому, все ще менша, ніж ми очікували", - каже докторка Гелен Фрейзер з Відкритого університету в Британії.

"Для астрономів це дуже захопливо, адже свідчить про те, що ми ще не все розуміємо у міжзоряній хімії; і це змушує нас не лише продовжувати спостереження, але й експериментувати в лабораторії", - каже науковиця.

Поблизу новоутвореної зірки крижані частинки пилу, як у Хамелеоні I, здебільшого випаровуються, але на більшій відстані вони можуть зберігатися і з'єднуватися між собою, утворюючи комети.

За словами доктора Мартіна Маккустра з університету Геріот-Ватт у Британії, такі комети можуть мати великий хімічний запас, який вони згодом можуть перенести на планети.

"Вважають, що у випадку Землі "вантаж", який доставили комети, став частиною "органічного супу", з якого розвинулося життя", - сказав BBC News

Телескоп "Джеймс Вебб" є спільним проєктом космічних агентств США, Європи та Канади.