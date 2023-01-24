Тиждень моди в Парижі: Doja Cat вразила вбранням із 30 тис. кристалів Swarovski

Емма Сондерс

Кореспондентка з питань дозвілля

54 хвилин(и) тому

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Doja Cat з'явилась у незвичному образі на Тижні моди в Парижі. Співачка розфарбувала своє тіло у червоний колір й нанесла 30 тис. кристалів Swarovski.

Кристали їй наклеїли на голову, включно з обличчям. Образ доповнила червона сукня від Schiaparelli і чоботи на високих підборах.

Стилістам знадобилось п'ять годин, щоб створити сміливий образ під назвою Doja's Inferno.

Реалізували ідею арт-директор Schiaparelli Деніел Розберрі та візажистка Пет Макграт. За її словами, під час роботи Doja Cat виявила "неабияке терпіння", а кінцевий результат назвала "чарівним шедевром іскристого блиску".

Образ представили в рамках показу бренду Schiaparelli, який став найбільш обговорюваною подією Тижня моди.

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Усі кристали Swarovski наносили вручну.

Doja Cat опублікувала залаштункове відео, у якому показала, як її команда ретельно працює над образом.

У коментарі для Vogue співачка сказала, що результат "нагадує вишукані скульптури, і є справжнім святом для очей".

Деніел Розберрі став першим американцем, що очолив французький дім моди Schiaparelli у 2019 році. У кожній своїй колекції він віддає данину стилю Schiaparelli і легендарній засновниці бренду - Ельзі Скіапареллі.

Сьогодні Schiaparelli - це дуже актуальний і сучасний бренд. А для зірок - гарант того, що їхні фото облетять усі медіа і соцмережі, а сам вихід надовго запам'ятається.

Тож не дивно, що його обирають всесвітньо відомі люди: від Адель і Бейонсе до Тільди Свінтон і Леді Гаги.

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Серед гостей шоу була також Кайлі Дженнер, яка прийшла на показ у сукні з натуралістичною головою лева майже реального розміру.

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