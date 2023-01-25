Білл Гейтс інвестує у компанію, що бореться з відрижками у корів. Навіщо це потрібно?

Аннабель Лянь

Бізнес-кореспондентка

51 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Мільярдер Білл Гейтс інвестував кошти в австралійський стартап, який працює над тим, щоб зменшити викиди метану під час відрижки у корів.

Співзасновник Microsoft раніше неодноразово висловлювався про вплив виробництва м'яса на довкілля.

Метан є найпоширенішим парниковим газом після вуглекислого газу (CO2).

Худоба, зокрема корови, кози та олені, виробляють метан, коли у їхніх шлунках під час травлення розщеплюються тверді волокна, такі як трава. Потім цей газ виділяється - переважно у вигляді відрижки.

Університетські дослідження показали, що викиди метану можна значно скоротити, якщо годувати корів водоростями.

Стартап Rumin8, що базується в австралійському Перті, працює над розробкою дієтичної добавки, синтезованої з червоних водоростей, яка зупиняє утворення газів.

У своїй заяві компанія оголосила, що залучила 12 мільйонів доларів за допомогою компанії Breakthrough Energy Ventures, яку Гейтс заснував у 2015 році.

Інвестиційну компанію також підтримують виконавчий директор Amazon Джефф Безос і китайський підприємець і співзасновник Alibaba Джек Ма.

"Ми дуже задоволені реакцією, яку ми отримали від кліматичних фондів у всьому світі", - сказав керівний директор Rumin8 Девід Мессіна.

"Є щире бажання фінансувати розв'язання проблеми кишкових викидів метану у худоби, і, на щастя для Rumin8, вони бачать переваги нашої технології", - додав він.

У жовтні минулого року Нова Зеландія запропонувала обкласти податком парникові гази, які виробляють сільськогосподарські тварини під час відрижки та сечовипускання, намагаючись таким чином боротися зі зміною клімату.

Перша в світі такого роду схема передбачає, що до 2025 року фермери будуть змушені платити за сільськогосподарські викиди.

Майже половину загального обсягу викидів парникових газів в країні дає сільське господарство, головним чином метан.

У 2019 році метан в атмосфері досяг рекордних рівнів - приблизно в два з половиною рази вище, ніж у доіндустріальну епоху.

Вчених хвилює те, що метан дуже сильно впливає на нагрівання планети.

Окремі молекули метану мають сильніший ефект на підвищення температури атмосфери, ніж окремі молекули CO2.

За 100-річний період метан нагріває атмосферу у 28-34 рази більше, ніж CO2.