Лукашенко каже, що Україна пропонує "пакт про ненапад". У Києві не підтверджують

53 хвилин(и) тому

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Олександр Лукашенко заявив, що Захід не відмовився від своїх планів щодо Білорусі та готує в Україні "бойовиків і екстремістів", хоча українці, мовляв, пропонують "пакт про ненапад".

"Не знаю, навіщо це українцям. З одного боку, просять нас, щоб ми ні в якому випадку не воювали з Україною, щоб наші війська туди не рухалися. Пакт про ненапад пропонують укласти. А з іншої сторони, готують цю гримучу суміш та озброюють їх", - цитує Лукашенка державне агентство "Белта".

Україна не підтверджує, що пропонувала пакт про ненапад.

"Усе, що Україна офіційно пропонує, ви все це чуєте. Можу ще раз підкреслити, що Україна нападати на Білорусь не збирається і ніколи не збиралася, немає таких намірів", - сказав президент Володимир Зеленський, відповідаючи на уточнююче питання ВВС.

За словами Зеленського, він впевнений, що більшість білорусів, так само як білоруських військових, не хочуть нападати та йти зі зброєю на Україну.

"Росія всіляко намагається втягнути Білорусь в безпосередню війну. Україна застерігає Мінськ від будь-яких можливих подальших агресивних планів", - сказав ВВС речник МЗС Олег Ніколенко.

Він також підкреслив, що Україна заперечує відсутність будь-яких агресивних намірів щодо Білорусі.

За словами Ніколенка, Україна готова до будь-якого розвитку подій, має чіткий план у разі посилення загрози з боку Білорусі та діятиме виключно, реалізовуючи право на самооборону, що передбачене Статутом ООН.

Чи нападе Білорусь?

Останнім часом напруга, пов'язана із посиленням загрози з боку Білорусі, посилилася. Українська влада, розвідка та військові попереджають про новий наступ росіян, що має відбутися в лютому-березні, однак точно невідомо, з якого напрямку.

Зеленський зауважив, що "ми будемо дуже здивовані", якщо з білоруського напрямку наступатимуть саме білоруські війська.

"Що стосується російських військ, які можуть опинитися сьогодні на будь-якій території будь-якої держави, бо вони вважають, що у них такий, знаєте, військовий Шенген - тому це все залежить від поваги населення будь-якої держави до своєї держави, а також поваги керівництва тієї чи іншої держави, яка може допустити або не пускати озброєних військових людей на свою незалежну територію", - сказав президент.

Автор фото, міноборони Білорусі

У грудні президент Росії Володимир Путін вперше за три роки приїжджав до Мінська, наприкінці місяця на території Білорусі розпочалися спільні російсько-білоруські льотно-тактичні навчання.

Однак заступник начальника ГУР генерал-майор Вадим Скібіцький сумнівається у реальності нового масованого наступу з боку Білорусі, підкресливши активізацію інформаційного тиску на українців.

"Якщо реально оцінити, проводиться потужна інформаційна кампанія проти нашої держави. Будуть розтягувати наші сили, будуть лякати наше населення", - заявив Скібіцький в інтерв'ю "Укрінформу".

Він також сумнівається, що в Білорусі зібрали угрупування із 200 тисяч військових.

"Ви ж дивіться, як багато саме російських аналітиків, які зараз працюють за кордоном, кажуть про 220 тисяч угруповання на території Білорусі, а зовсім недавно говорили там розгорнуто 150 тисяч... Насправді їх нема там. Угруповання, яке зараз є, неможливо порівняти з тим, що було в лютому минулого року", - зазначив Скібіцький.

Однак, за його словами, Україна готова до оборони північних кордонів держави.