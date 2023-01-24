Новий підвид коронавірусу "Кракен" вже в Україні. Що про нього відомо

1 година тому

Автор фото, Getty Images

В Україні зафіксували перший випадок зараження новим видом ковіду - підваріантом домінуючого нині штаму "Омікрон", який отримав назву "Кракен" або XBB.1.5, повідомляє міністерство охорони здоров'я.

Хвору людину виявили на Сумщині, вона не пройшла курс вакцинації від ковіду, кажуть в МОЗ.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, наголошує міністерство, XBB.1.5 не має мутацій, що могли би зробити більш небезпечним, ніж інші підваріанти "Омікрона".

"Тим не менш, порівняно з попередніми субваріантами, XBB.1.5 найбільш ефективно ухиляється від імунної відповіді людини та здатний викликати серйозні захворювання у людей похилого віку та людей з ослабленим імунітетом", - попереджають в МОЗ.

З 22 жовтня по 11 січня у 38 країнах було зафіксовано 5288 випадків "Кракена", 82,2% з них - у США, далі за розповсюдженістю йдуть Великобританія та Данія.

Що відомо про ХВВ.1.5?

"Омікрон" породив безліч підваріантів, що є більш заразними, ніж оригінал. ХВВ.1.5 або "Кракен" - це ще один його різновид.

Вважають, що симптоми "Кракена" подібні до симптомів попередніх версій "Омікрона", та напевне стверджувати ще зарано. Симптоми більшості людей нагадують застуду.

Сам XBB.1.5 походить від XBB, який почав циркулювати у Великій Британії у вересні 2022 року, але органи охорони здоров'я не знайшли достатніх причин, щоб класифікувати його як такий, що "викликає занепокоєння".

Автор фото, Getty Images

Однак на початку січня технічна консультативна група ВООЗ з еволюції вірусу дійшла висновку, що цей субваріант може сприяти збільшенню рівня захворюваності, розповідають в міністерстві.

У підваріанту XBB була мутація, яка допомагала йому "пробити" імунний захист організму, але та сама мутація знижувала здатність вірусу проникати в клітини людини.

Професор Імперського коледжу Лондона Венді Барклі каже, що XBB.1.5 має мутацію, відому як F486P, яка відновлює здатність вірусу проникати в клітини, не втративши при цьому здатності вислизати від нашого імунітету. Це полегшує поширення вірусу.

За словами співробітника Інституту Юена Гаррісона, скоріше за все, XBB.1.5 з'явився через зараження когось із пацієнтів одразу двома різними варіантами "Омікрона".

"Частина геному одного вірусу злилася разом із фрагментом іншого - і далі він почав поширюватися вже в такому вигляді", - пояснює він.

Водночас ВООЗ наголошує, що немає підстав вважати цей підваріант серйознішим чи шкідливішим, ніж звичайний "Омікрон".

Чи турбуються вчені щодо XBB.1.5

У професорки Барклі поширення нового підваріанту вірусу у Великій Британії особливого занепокоєння не викликає, оскільки, за її словами, немає жодних вказівок на те, що XBB.1.5 подолає захист від тяжкого перебігу хвороби, яку забезпечують вакцини.

Занепокоєння викликає невизначеність: який ефект XBB.1.5 має на людей, які входять до різних груп ризику - зокрема пацієнтів з ослабленим імунітетом, яким щеплення допомагають менше?

Професор Хантер зараз також не бачить свідчень того, що XBB.1.5 може виявитися небезпечнішим за інші варіанти "Омікрона". Відповідно, шансів відправити пацієнта до лікарні або призвести до його смерті у нинішнього варіанту не більше, ніж у решти.

"Цікаво те, що всі зосереджені на можливій появі нових варіантів у Китаї, а XBB.1.5 з'явився у США", - зазначає він.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Цікаво, що новий вид коронавірусу прийшов не з Китаю

Професор Девід Хейманн з Лондонської школи гігієни та тропічної медицини визнає, що про новий варіант ще багато чого доведеться дізнатися. Однак навряд чи він спричинить серйозні проблеми у таких країнах, як Велика Британія, які мають високий рівень вакцинації та попередній досвід боротьби з інфекцією.

Що справді викликає у вчених занепокоєння, то це Китай, де через тривалі локдауни попит на вакцини був знижений, і імунітет до вірусу у більшості населення залишається досить слабким.

"Китаю необхідно ділитися клінічною інформацією про інфікованих людей, щоб побачити, як варіант поводиться серед нещепленого населення", - упевнений професор Хейманн.