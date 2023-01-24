США можуть дати Україні танки Abrams, щоб стимулювати Німеччину

15 хвилин(и) тому

Автор фото, defense.gov

Адміністрація президента США Джо Байдена схиляється до відправки значної кількості танків Abrams M1 в Україну. Повідомлення про поставки може бути оголошено цього тижня, заявили представники США.

Таким чином Сполучені Штати намагаються вплинути на керівництво Німеччини, яке досі не наважилося передати Києву танки Leopard 2. Про це повідомляє Sky News Arabia з посиланням на високопосадовця Пентагону, а також видання Wall Street Journal.

Як зазначає видання, оголошення стане частиною ширшої дипломатичної домовленості з Німеччиною, згідно з якою Берлін погодиться надіслати меншу кількість власних танків Leopard 2, а також схвалить поставку більшої кількості танків німецького виробництва Польщею та іншими країнами.

Це дозволило б розв'язати трансатлантичну суперечку щодо танків, яка загрожувала виявити тріщину в альянсі західних партнерів України.

Білий дім поки не прокоментував подію.

Угода мала б вирішити розбіжності між США, Німеччиною та іншими європейцями щодо надання Україні танків під час ключового етапу війни. Київ готує контрнаступ з метою повернути українські території, а Росія мобілізує війська для власних операцій.

Зміни в позиції США відбулися після розмови 17 січня між президентом Байденом і канцлером Німеччини Олафом Шольцем, під час якої Байден погодився розглянути можливість надання танків Abrams всупереч рішенням Пентагону.

Високопоставлений німецький чиновник сказав, що це питання було предметом інтенсивних переговорів між Вашингтоном і Берліном більше тижня і, схоже, тепер воно на шляху до вирішення.

Схожий на Leopard-2

Abrams M1 - американський основний бойовий танк, найбільш поширений в армії США. Частина експертів називає його найкращим у світі.

Багато в чому він нагадує німецький Leopard-2 - вони фактично мали одного попередника, який спільно розробляли американські та німецькі конструктори.

Так само американський та німецький танки мають аналогічні 120-мм гармати.

Та й головна мета, під яку створювався Abrams така сама - протистояння з радянськими танками.

"Вогнева потужність машин ідентична, система управління вогнем, за рахунок новіших пакетів оновлення Abrams може вважатися кращою, але не факт, що ЗСУ отримають останні версії M1A1. Рівень бронювання американської машини цілком можливо вважати кращим за Leopard 2A4", - порівнюють Abrams та Leopard-2 у виданні Defense Express.

Окрім того, Abrams стоїть на озброєнні польської армії і підготовка українських екіпажів цілком може відбуватися там.

Хоча Abrams і вважається найкращим сучасним танком, проте його використання потребує більше ресурсів у порівнянні з тим же Leopard 2.