Фільм про Україну "Будинок зі скалок" номінований на Оскар

45 хвилин(и) тому

Автор фото, Goteborg Film Festival

"Будинок зі скалок", фільм виробництва України, Данії, Швеції та Фінляндії, номінували на отримання Оскара.

Фільм про війну в Україні буде боротися за Оскар у категорії "Найкращий повнометражний документальний фільм". Всього у цій категорії п'ять стрічок. Серед них - фільм про Олексія Навального.

У вівторок у Голлівуді оголосили претендентів на нагороди американської кіноакадемії. У березні назвуть володарів Оскара.

Отримати номінацію Оскара, тобто стати лише кандидатом на нагороду вже вважається дуже престижним. Вперше в історії незалежної України документальний фільм з України має шанс на кінопремію.

Українську стрічку обрали з понад сотні фільмів. Команду, яка працювала над фільмом, запросять на вручення Оскарів у Лос-Анджелесі.

Про що фільм

"Будинок зі скалок" понад два роки знімали на Донбасі, а світова прем'єра відбулася у січні 2022 року. Герої фільму - це діти та вихователі Лисичанського центру соціально-психологічної допомоги.

У цих дітей дві війни: одна - через росіян, інша - вдома, розповідають творці фільму. Сюжет фільму - реальні історії з їхнього життя.

"Це фільм про дітей зі складних родин, які потрапили до притулку поруч з війною. В притулку вони проводять 9 місяців - і або повертаються до батьків, або потрапляють в інтернат чи прийомну родину", - розповідає про стрічку її другий режисер та лінійний продюсер Азад Сафаров.

Фільм розповідає, як група вольових соціальних працівників невтомно працює в особливому дитбудинку поблизу лінії фронту, щоб створити для дітей такий необхідний безпечний простір, поки державні органи та суди вирішують їхню долю.

Азад Сафаров розповів, що в "Будинку зі скалок" не було ані сценарію, ані репетицій, ані навіть дублів. "Були лише я, камера та мій асистент. Так дітям стало легше розкритися і бути собою. Вони часто забували, що ми є поряд і просто жили своїм життям" - говорить режисером фільму, данець Сімон Леренґ Вільмонт.

Фільм з'явився завдяки благодійному фонду Голоси дітей, де допомогли знімальній групі спілкуватися з дітьми. "Голоси дітей" працюють з дітьми на Донбасі вже багато років.

Як розповіли у фонді, поява цього фільму вплинула на долю дітей, які знімалися у ньому.

"Завдяки закритому показу бешкетного підлітка Колю всиновила сім'я, яку вразила історія хлопця. Тож бажаємо Колі тепла та добрих стосунків, а нашому фільму - перемоги!", - розповіли у фонді.

Автор фото, facebook.com/ahousemadeofsplinters

Як критики прийняли фільм?

"У надзвичайно інтимному документальному фільмі Сімона Леренга Вілмонта "Будинок зі скалок" камера чекає разом з дітьми, спокійно спостерігаючи за крихким періодом підвішеного стану, після якого життя може піти у різних напрямках — наприклад, повернення до труднощів… Це карколомний документальний портрет дітей, чия доля невизначена", - ділиться враженнями від фільму видання Variety.

"Цей документальний фільм не лише показує, що іноді діти сильніші за дорослих, які їх оточують, але й що турбота та любов є важливими елементами як життя, так і процесу створення фільму", - так описали стрічку журі чеського кінофестивалю документального кіно One World. Навесні фільм "Будинок зі скалок" здобув там головну нагороду.

В Україні фільм співпродюсують Дар'я Бассель та Вікторія Хоменко.

Інші нагороди

Фільм отримав багато нагород - переміг на грецькому кінофестивалі Thessaloniki International Film Festival та у документальному конкурсі Ґетеборзького кінофестивалю у Швеції.

Стрічка здобула приз у номінації "Найкраща режисерська робота" на найвідомішому в світі фестивалі незалежного кіно Sundance у міжнародній програмі.

"Будинок зі скалок" був серед номінантів на найкращий документальний фільм Європейської кіноакадемії.

Основні номінації

На перемогу у найпрестижнішій категорії - за найкращий кінофільм - цього року претендують цілих два сиквели. Це більше, ніж будь-коли і почасти пояснюється тим, що тепер у номінації десять фільмів, а не п'ять, як раніше:

На західному фронті без змін (All Quiet on the Western Front)

"Аватар: шлях води" (Avatar: The Way of Water)

"Банші з Інішеріна" (The Banshees of Inisherin)

"Елвіс" (Elvis)

"Все, скрізь і відразу" (Everything Everywhere All At Once)

"Фабельмани" (The Fabelmans)

"Тар" (Tar)

"Топ Ган: Маверик" (Top Gun: Maverick)

"Трикутник смутку" (Triangle of Sadness)

"Говорять жінки" (Women Talking)

Автор фото, Lionsgate Підпис до фото, Найбільше номінацій (11) здобув фільм "Все, всюди й одразу"

У номінацію найкраща акторка потрапили:

Кейт Бланшетт ("Тар" / Tar)

Ана де Армас ("Білявка" / Blonde)

Андреа Райзборо ("Заради Леслі" / To Leslie)

Мішель Вільямс ("Фабельмани" / The Fabelmans)

Мішель Єо ("Все, завжди і водночас / Everything Everywhere All At Once)

У номінації найкращий актор змагатимуться:

Остін Батлер ("Елвіс" / Elvis)

Колін Фаррелл ("Банші з Інішеріна" / The Banshees of Inisherin)

Брендан Фрейзер ("Кит" / The Whale)

Пол Мескаль ("Солнце моє" / Aftersun)

Білл Наї - Жити (Living)

У номінації найкращий актор змагатимуться:

Остін Батлер ("Елвіс" / Elvis)

Колін Фаррелл ("Банші з Інішеріна" / The Banshees of Inisherin)

Брендан Фрейзер ("Кит" / The Whale)

Пол Мескаль ("Солнце моє" / Aftersun)

Білл Наї - Жити (Living)

Церемонію оголошення переможців "Оскара" проведе 12 березня Джиммі Кіммел.

Найбільше номінацій, цілих 11, здобув фільм режисерського дуету Деніела Квана і Даніель Шайнерта "Все, всюди й одразу". 9 номінацій отримала нова екранізація романа Ремарка "На західному фронті без змін" і драма ірландського режисера Мартіна Мак-Дона "Банші Інішеріна".