Фільм про Україну "Будинок зі скалок" номінований на Оскар
"Будинок зі скалок", фільм виробництва України, Данії, Швеції та Фінляндії, номінували на отримання Оскара.
Фільм про війну в Україні буде боротися за Оскар у категорії "Найкращий повнометражний документальний фільм". Всього у цій категорії п'ять стрічок. Серед них - фільм про Олексія Навального.
У вівторок у Голлівуді оголосили претендентів на нагороди американської кіноакадемії. У березні назвуть володарів Оскара.
Отримати номінацію Оскара, тобто стати лише кандидатом на нагороду вже вважається дуже престижним. Вперше в історії незалежної України документальний фільм з України має шанс на кінопремію.
Українську стрічку обрали з понад сотні фільмів. Команду, яка працювала над фільмом, запросять на вручення Оскарів у Лос-Анджелесі.
Про що фільм
"Будинок зі скалок" понад два роки знімали на Донбасі, а світова прем'єра відбулася у січні 2022 року. Герої фільму - це діти та вихователі Лисичанського центру соціально-психологічної допомоги.
У цих дітей дві війни: одна - через росіян, інша - вдома, розповідають творці фільму. Сюжет фільму - реальні історії з їхнього життя.
"Це фільм про дітей зі складних родин, які потрапили до притулку поруч з війною. В притулку вони проводять 9 місяців - і або повертаються до батьків, або потрапляють в інтернат чи прийомну родину", - розповідає про стрічку її другий режисер та лінійний продюсер Азад Сафаров.
Фільм розповідає, як група вольових соціальних працівників невтомно працює в особливому дитбудинку поблизу лінії фронту, щоб створити для дітей такий необхідний безпечний простір, поки державні органи та суди вирішують їхню долю.
Азад Сафаров розповів, що в "Будинку зі скалок" не було ані сценарію, ані репетицій, ані навіть дублів. "Були лише я, камера та мій асистент. Так дітям стало легше розкритися і бути собою. Вони часто забували, що ми є поряд і просто жили своїм життям" - говорить режисером фільму, данець Сімон Леренґ Вільмонт.
Фільм з'явився завдяки благодійному фонду Голоси дітей, де допомогли знімальній групі спілкуватися з дітьми. "Голоси дітей" працюють з дітьми на Донбасі вже багато років.
Як розповіли у фонді, поява цього фільму вплинула на долю дітей, які знімалися у ньому.
"Завдяки закритому показу бешкетного підлітка Колю всиновила сім'я, яку вразила історія хлопця. Тож бажаємо Колі тепла та добрих стосунків, а нашому фільму - перемоги!", - розповіли у фонді.
Як критики прийняли фільм?
"У надзвичайно інтимному документальному фільмі Сімона Леренга Вілмонта "Будинок зі скалок" камера чекає разом з дітьми, спокійно спостерігаючи за крихким періодом підвішеного стану, після якого життя може піти у різних напрямках — наприклад, повернення до труднощів… Це карколомний документальний портрет дітей, чия доля невизначена", - ділиться враженнями від фільму видання Variety.
"Цей документальний фільм не лише показує, що іноді діти сильніші за дорослих, які їх оточують, але й що турбота та любов є важливими елементами як життя, так і процесу створення фільму", - так описали стрічку журі чеського кінофестивалю документального кіно One World. Навесні фільм "Будинок зі скалок" здобув там головну нагороду.
В Україні фільм співпродюсують Дар'я Бассель та Вікторія Хоменко.
Інші нагороди
Фільм отримав багато нагород - переміг на грецькому кінофестивалі Thessaloniki International Film Festival та у документальному конкурсі Ґетеборзького кінофестивалю у Швеції.
Стрічка здобула приз у номінації "Найкраща режисерська робота" на найвідомішому в світі фестивалі незалежного кіно Sundance у міжнародній програмі.
"Будинок зі скалок" був серед номінантів на найкращий документальний фільм Європейської кіноакадемії.
Основні номінації
На перемогу у найпрестижнішій категорії - за найкращий кінофільм - цього року претендують цілих два сиквели. Це більше, ніж будь-коли і почасти пояснюється тим, що тепер у номінації десять фільмів, а не п'ять, як раніше:
- На західному фронті без змін (All Quiet on the Western Front)
- "Аватар: шлях води" (Avatar: The Way of Water)
- "Банші з Інішеріна" (The Banshees of Inisherin)
- "Елвіс" (Elvis)
- "Все, скрізь і відразу" (Everything Everywhere All At Once)
- "Фабельмани" (The Fabelmans)
- "Тар" (Tar)
- "Топ Ган: Маверик" (Top Gun: Maverick)
- "Трикутник смутку" (Triangle of Sadness)
- "Говорять жінки" (Women Talking)
У номінацію найкраща акторка потрапили:
- Кейт Бланшетт ("Тар" / Tar)
- Ана де Армас ("Білявка" / Blonde)
- Андреа Райзборо ("Заради Леслі" / To Leslie)
- Мішель Вільямс ("Фабельмани" / The Fabelmans)
- Мішель Єо ("Все, завжди і водночас / Everything Everywhere All At Once)
- У номінації найкращий актор змагатимуться:
- Остін Батлер ("Елвіс" / Elvis)
- Колін Фаррелл ("Банші з Інішеріна" / The Banshees of Inisherin)
- Брендан Фрейзер ("Кит" / The Whale)
- Пол Мескаль ("Солнце моє" / Aftersun)
- Білл Наї - Жити (Living)
У номінації найкращий актор змагатимуться:
- Остін Батлер ("Елвіс" / Elvis)
- Колін Фаррелл ("Банші з Інішеріна" / The Banshees of Inisherin)
- Брендан Фрейзер ("Кит" / The Whale)
- Пол Мескаль ("Солнце моє" / Aftersun)
- Білл Наї - Жити (Living)
Церемонію оголошення переможців "Оскара" проведе 12 березня Джиммі Кіммел.
Найбільше номінацій, цілих 11, здобув фільм режисерського дуету Деніела Квана і Даніель Шайнерта "Все, всюди й одразу". 9 номінацій отримала нова екранізація романа Ремарка "На західному фронті без змін" і драма ірландського режисера Мартіна Мак-Дона "Банші Інішеріна".