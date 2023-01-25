Чому не працюють Teams та Outlook. Microsoft заявила про глобальний збій

1 година тому

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Корпорація Microsoft у середу заявила, що розслідує проблеми з роботою кількох сервісів, включаючи месенджер Teams та електронну пошту Outlook. У повідомленні компанії йдеться, що збої в роботі сервісів зачепили тисячі користувачів у всьому світі.

"Ми виявили потенційну проблему в мережі та вивчаємо дані телеметрії, щоб визначити подальші кроки щодо усунення несправностей", - йдеться у повідомленні Microsoft у твіттері.

Інший твіт повідомляє: "Ми розслідуємо проблеми, які стосуються кількох сервісів Microsoft 365".

Кількість постраждалих користувачів Microsoft не афішує, але згідно з даними сайту Downdetector, що відстежує збої, понад 3900 інцидентів сталися в Індії та понад 900 - у Японії. Повідомлення про відключення також надходили з Австралії та Об'єднаних Арабських Еміратів.

У Великій Британії, за даними Downdetector, до восьмої ранку (10:00 по Києву) понад чотири тисячі людей не могли користуватися електронною поштою, і майже дві тисячі - Microsoft Teams.

Сайт Downdetector відстежує перебої, збираючи звіти про стан із першоджерел, включаючи повідомлення користувачів про помилки на своїх платформах.

Під час збою більшість користувачів не могли обмінюватися повідомленнями, приєднуватися до дзвінків або використовувати будь-які функції програми Team. Багато користувачів ділилися в твіттері інформацією про перебої в роботі сервісу, а хештег #Microsoft Teams став одним з найпопулярніших.

Послугами Microsoft Teams користується понад 280 мільйонів людей у всьому світі, це невід'ємна частина повсякденної діяльності багатьох підприємств. Сервіс використовується для онлайн-дзвінків та зустрічей та планування роботи організацій.

Сторінка компанії, на якій відображаються дані про статус та роботу сервісів, повідомляє і про інші проблеми - збої торкнулися Microsoft Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive for Business, Microsoft 365 та XBox Live.