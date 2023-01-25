США відправлять Україні 31 танк Абрамс

34 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Білий дім таки вирішив підтримати Україну своїми головними танками. Про це у середу оголосив президент США Джо Байден.

Відправка в Україну 31 танка M1 Abrams стане значним поштовхом для планів Києва відвоювати окуповані Росією території.

Джо Байден також заявив, що Америка починає навчання українських танкістів, й ще дасть вісім броньованих машин для евакуації М88. Загалом новий пакет допомоги у Вашингтоні оцінили в $400 млн.

Але терміни фактичної поставки "Абрамсів" поки що невідомі. Також щонайменше кілька місяців потрібні для навчання військових.

Москва попереджає, що постачання сучасної наступальної зброї в Україну призведуть до подальшої ескалації війни, а деякі російські офіційні особи кажуть, що союзники Києва ведуть світ до глобальної катастрофи.

Надання Вашингтоном Україні бойових машин стануть "черговою відвертою провокацією" проти Росії, заявив посол РФ у США Анатолій Антонов.

Раніше оглядачі зазначали, що рішення адміністрації Байдена відправити до України американські танки "Абрамс" мають нарешті переконати уряд Німеччини зробити те саме із німецькими "Леопардами". Проте сталося так, що офіційно Німеччина оголосила про рішення дати свої танки раніше за США. Напередодні провідні західні ЗМІ вже почали повідомляти про позитивне рішення і Берліна, і Вашингтона щодо танків для України.

У середу також стало відомо, що свої "Леопард-2" Україні відправить Норвегія. Про це оголосив у телеграмі керівник офісу президента Андрій Єрмак. Цю інформацію підтвердили і в міністерстві оборони Норвегії. Кількість машин не уточнили.

"Це тільки початок, далі буде чимало крутих новин", - лише заінтригував Єрмак.

До цього про надання своїх танків оголосила Британія. 16 січня міністр оборони Британії Бен Воллес оголосив про допомогу Україні, яка включатиме 14 танків "Челленджер-2" та сотні бронетранспортерів.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Американські "Абрамси" в Польщі

Бронетехніка, перш за все ударні танкові групи, є головними факторами, які роблять можливим наступ у сучасній високоінтенсивній війні.

Про потребу в західних танках Київ заявляв ледь не з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Ближче до кінця 2022 року Київ просив про надання 300-400 сучасних західних бойових танків.

За час війни ЗСУ змушені задовольнятись лише точковими постачаннями старих або модернізованих радянських танків від країн Східної Європи, або розраховувати на російські трофейні, захоплені на полі бою.

Автор фото, Getty Images

Ще нещодавно про американські "Абрамси" або M1 Abrams - знакову бойову машину - говорили як про зброю, яку Україні навряд чи колись передадуть.

У Вашингтоні казали, що машини є складними в експлуатації, й натякали, що у самій Європі, ближче до України, достатньо танків.

Цей танк - найбільш поширений танк в армії США.

Багато в чому він нагадує німецький "Леопард-2" - вони фактично мали одного попередника, який спільно розробляли американські та німецькі конструктори.

Так само американський та німецький танки мають 120-мм гармати. Та й головна мета, під яку створювався "Абрамс" така сама, - протистояння з радянськими танками.

Окрім того, "Абрамси" вже є на озброєнні польської армії, і підготовка українських екіпажів цілком може відбуватися там.

Показово, що президент США Джо Байден, канцлер Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр Британії Ріші Сунак, а також лідерка Італії Джорджія Мелоні також провели телефонну розмову, аби обговорити кроки для координації підтримки України.

А Washington Post пише, що на тлі рішення щодо надання Україні танків - "зброї наступу" - у Вашингтоні мають зустрітися представники безпекових органів Німеччини, Британії, Франції та США.

Реакція Росії

Тим часом у Кремлі називають план постачання західних танків до України провальним.

"Багато фахівців розуміють абсурдність цієї ідеї", - заявив речник російського президента Дмитро Пєсков, повторивши аргумент про те, що "Абрамси" є надто складними для українських військових.

Представник Кремля також твердить, що надання Україні західних танків - переоцінка потенціалу ЗСУ.

"Ці танки згорять, так само як і решта", - заявив речник Путіна, зазначивши водночас, що ця техніка є дорогою.