Біла картка у футболі. За що її почали давати

49 хвилин(и) тому

Автор фото, Canal 11

Якщо ви любите футбол, то багато разів бачили, як суддя показує жовту чи червону картку. А як щодо білої?

Першого разу вона з'явилася нещодавно у Португалії на матчі між "Спортінгом" і "Бенфікою".

На відміну від жовтих і червоних карток, які вказують на порушення правил та погану поведінку, біла картка має протилежне значення.

Її показують, аби засвідчити гру за правилами та дотримання "спортивного духу", але використовують поки що лише в Португалії.

Чому в Португалії використовують білу картку?

Португалія запровадила білу картку як частину нової ініціативи, мета якої полягає у "покращенні етичних цінностей в спорті".

Це рішення було підтримано португальською федерацією футболу.

Біла картка є свого роду антитезою до жовтих та червоних, які використовують, аби покарати гравців за порушення правил.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Жовті або червоні картки від судді свідчать про порушення правил

Вперше її застосувала суддя Катаріна Кампос на матчі жіночого кубка між "Спортінгом" та "Бенфікою" у Лісабоні.

Біла картка з'явилася, коли на трибунах комусь стало зле, і медичні співробітники обох команд поспішили на допомогу.

Глядачі на стадіоні да Луш схвально відреагували на це оплесками та вигуками.

Але чи будемо ми часто бачити білі картки?

Гра, на якій вперше застосували білу картку, проходила в рамках португальського жіночого футбольного кубка. Вона стала рекордною за кількістю відвідувачів для португальського жіночого футболу.

На матч прийшли понад 15 тисяч уболівальників, які перевищили рекорд відвідуваності минулого року, коли у травні на гру прийшли подивитися 14 122 глядачі.

Оскільки білу картку використовують лише у Португалії, буде цікаво подивитися, як на неї реагуватимуть уболівальники, а також на те, чи запозичать цей досвід в інших країнах.

Проте оглядачі вважають, що білу картку таки почнуть використовувати, особливо після того, як у кожному з півфіналів Чемпіонату світу в Катарі знадобився додатковий час.