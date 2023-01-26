Росія атакувала Україну "Шахедами" та ракетами

59 хвилин(и) тому

У ніч на 26 січня росіяни відновили атаки України дронами-камікадзе іранського виробництва "Шахед". Усі запущені безпілотники знищили Сили оборони України. Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Зранку у четвер Росія також випустила по території України ракети.

Повітряна тривога оголошена у всіх областях.

За попередніми даними, Росія використала 24 "Шахеди", які запускали із східного узбережжя Азовського моря.

"Усі 24 - знищено зенітними ракетними підрозділами, винищувальною авіацією, мобільними вогневими групами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами ППО інших складових Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.

Переважну кількість дронів-камікадзе знищили в центрі країни - у зоні відповідальності Повітряне командування "Центр", додають у командуванні.

Тим часом у Київській міській військовій адміністрації повідомили про збиття над Києвом близько 15 "Шахедів".

"Вночі Київ зазнав чергового повітряного нападу ворога. В повітряному просторі було збито близько 15 ворожих БпЛА. Попередньо, без жертв та влучань в об'єкти інфраструктури. Дякуємо нашим силам ППО за чергову відмінну роботу", - повідомив очільник КМВА Сергій Попко.

Тим часом голова офісу президента України повідомив також про збиття над територією Україн російських ракет.

"Є перші збиття ракет росіян", - написав він.

У Київській області працює ППО, повідомили у Київській ОВА.

"Йде повітряний бій! ПС ЗСУ контролюють повітряний простір над Вінниччиною", - написав голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

Вінницький міський голова Сергій Моргунов також додав, що у місті було чути роботу ППО.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що декілька ракет залетіли на територію України через Миколаївську область.

Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко також написав у телеграмі, що кілька ракет летять у напрямку Житомирщини.

У компанії "ДТЕК" повідомили про екстрені відключення світла у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях у зв'язку з ракетною атакою росіян.

"Це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі", - йдеться у повідомленні компанії.