Росія атакувала Україну "Шахедами" та ракетами
У ніч на 26 січня росіяни відновили атаки України дронами-камікадзе іранського виробництва "Шахед". Усі запущені безпілотники знищили Сили оборони України. Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.
Зранку у четвер Росія також випустила по території України ракети.
Повітряна тривога оголошена у всіх областях.
За попередніми даними, Росія використала 24 "Шахеди", які запускали із східного узбережжя Азовського моря.
"Усі 24 - знищено зенітними ракетними підрозділами, винищувальною авіацією, мобільними вогневими групами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами ППО інших складових Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.
Переважну кількість дронів-камікадзе знищили в центрі країни - у зоні відповідальності Повітряне командування "Центр", додають у командуванні.
Тим часом у Київській міській військовій адміністрації повідомили про збиття над Києвом близько 15 "Шахедів".
"Вночі Київ зазнав чергового повітряного нападу ворога. В повітряному просторі було збито близько 15 ворожих БпЛА. Попередньо, без жертв та влучань в об'єкти інфраструктури. Дякуємо нашим силам ППО за чергову відмінну роботу", - повідомив очільник КМВА Сергій Попко.
Тим часом голова офісу президента України повідомив також про збиття над територією Україн російських ракет.
"Є перші збиття ракет росіян", - написав він.
У Київській області працює ППО, повідомили у Київській ОВА.
"Йде повітряний бій! ПС ЗСУ контролюють повітряний простір над Вінниччиною", - написав голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.
Вінницький міський голова Сергій Моргунов також додав, що у місті було чути роботу ППО.
Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що декілька ракет залетіли на територію України через Миколаївську область.
Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко також написав у телеграмі, що кілька ракет летять у напрямку Житомирщини.
У компанії "ДТЕК" повідомили про екстрені відключення світла у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях у зв'язку з ракетною атакою росіян.
"Це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі", - йдеться у повідомленні компанії.