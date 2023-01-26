Що з електрикою після масованого обстрілу і де найбільше вимикають

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Російські війська вночі атакували енергетичну інфраструктуру України дронами, а вранці - ракетами.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний твердить, що сили ППО збили 47 з 55 ракет (Х-101, Х-555, Х-47 "Кинджал", "Калібр", Х-59), які росіяни випустили.

Внаслідок ударів є влучання у Києві, на Одещині та Вінниччині, зазнав суттєвої шкоди енергооб'єкт на Дніпровщині, й у низці регіонів виникли нові проблеми з електропостачанням.

Що кажуть енергетики

НЕК Укренерго повідомила, що відбулися вже 13 ракетний удар та 15 атака дронів по енергосистемі".

"Є влучання та пошкодження обладнання у південному, центральному, південно-західному регіонах. У Дніпровському регіоні на одному з енергооб'єктів основне високовольтне обладнання знищено", - повідомила компанія.

Виникли великі проблеми з енергоживленням, особливо на півдні, в Одеській області.

"По всій Україні під час атаки були запроваджені аварійні відключення. Зараз поступово повертаються планові графіки", - йдеться в повідомленні.

Автор фото, Укренерго

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив у фейсбуку, що російські військові обстріляли об'єкти, "намагаючись спричинити системний збій".

"На жаль, є влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури. Запроваджено аварійні відключення. Найскладніша ситуація наразі в Київській, Одеській та Вінницькій областях", - повідомив міністр.

За його словами, енергетики працюють, аби якнайскоріше відновити енергопостачання.

Автор фото, Getty Images

Київська міська військова адміністрація повідомила, що Київ уже повертається до графіків відключень.

"Вдалося стабілізувати роботу енергосистеми після останньої повітряної атаки. Проте ситуація досі складна. Тому ДТЕК закликає не вмикати одночасно потужні електроприлади".

Підрозділ ДТЕК Одеські електромережі повідомляє, що внаслідок останньої російської атаки в області застосовані екстрені відключення.

О 15:30 на сторінці цього підрозділу ДТЕК у фейсбуку повідомили, що спеціалісти відновили електропостачання для критичної інфраструктури в Одесі, а от господарчі суб'єкти та домогосподарства поки без світла.

"Станом на 15:00 спеціалісти ДТЕК заживили всі об'єкти критичної інфраструктури в місті Одеса (лікарні, котельні, насосні станції водоканалу). В той же час через значні пошкодження об'єктів енергоінфраструктури в Одесі та області після терористичної атаки РФ, наразі продовжують діяти екстрені відключення світла. Тому побутові та юридичні споживачі поки що залишаються без електропостачання", - йдеться в повідомленні.

Автор фото, Іван Іщенко/Поліція Вінницької області Підпис до фото, Уламки російської ракети, збитої у Вінницькій області