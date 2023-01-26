"Слугу народу" Тищенка виганяють з фракції та партії. У чому суть скандалу
Голова фракції "Слуга народу" Давід Арахамія повідомив, що депутата Миколу Тищенка виключать з фракції та планують вигнати з партії.
"Бачу, що не всі розуміють, чим повинні займатися народні депутати під час війни", - написав Арахамія.
Так він відреагував на те, що Микола Тищенко поїхав до Таїланду.
"Сподіваюся, після цього до всіх остаточно дійде, у чому полягає робота депутата воюючої країни", - написав Арахамія.
Він перерахував кадрові рішення, які готуються щодо Тищенка:
- Звільнення Миколи Тищенка з посади заступника голови фракції "Слуга Народу".
- Скликаємо термінове засідання, щоб виключити його зі складу нашої фракції.
- Звертаюся до Олени Шуляк з проханням виключити його з партії "Слуга Народу".
"Впевнений, нікому не потрібно пояснювати, за що", - додав він.
Раніше посольство України в Таїланді оприлюднило оголошення про зустріч пана Тищенка у цій країні 27 січня з українською громадою.
У соцмережах одразу ж заговорили, що Тищенко міг там опинитись не у робочих цілях.
23 січня президент Володимир Зеленський видав указ, яким заборонив чиновникам та депутатам виїздити з України на відпочинок, а тільки у відрядження.
Це сталось після скандалу, коли заступник генпрокурора Олексій Симоненко з'їздив на відпочинок за кордон на новорічні свята. Його вже звільнили.
Микола Тищенко раніше вважався близьким до голови ОП Андрія Єрмака. Він є його кумом, хоча стверджував, що стосунки з головю ОП "суворі".
Тищенко часто потрапляв у скандали, проте ще жодного разу це не закінчувалось для нього звільненнями.
19 липня після попереднього скандалу з діяльністю Тищенка на Закарпатті його звільнили з посади голови обласної парторганізації.
"Сьогодні в умовах повномасштабної війни з Росією, партія має асоціюватися зі щоденною кропіткою роботою по допомозі фронту і укріпленню тилу, яку проводять тисячі членів нашої політичної команди, а не із публічними скандалами, сумнівними піар-акціями та сварками", - відзначила тоді голова партії Олена Шуляк.