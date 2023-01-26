"Слугу народу" Тищенка виганяють з фракції та партії. У чому суть скандалу

1 година тому

Автор фото, Микола Тищенко/фейсбук Підпис до фото, Такою фотографією Тищенко ілюстрував свій останній пост у фейсбук на честь дня народження Володимира Зеленського

Голова фракції "Слуга народу" Давід Арахамія повідомив, що депутата Миколу Тищенка виключать з фракції та планують вигнати з партії.

"Бачу, що не всі розуміють, чим повинні займатися народні депутати під час війни", - написав Арахамія.

Так він відреагував на те, що Микола Тищенко поїхав до Таїланду.

"Сподіваюся, після цього до всіх остаточно дійде, у чому полягає робота депутата воюючої країни", - написав Арахамія.

Він перерахував кадрові рішення, які готуються щодо Тищенка:

Звільнення Миколи Тищенка з посади заступника голови фракції "Слуга Народу".

Скликаємо термінове засідання, щоб виключити його зі складу нашої фракції.

Звертаюся до Олени Шуляк з проханням виключити його з партії "Слуга Народу".

"Впевнений, нікому не потрібно пояснювати, за що", - додав він.

Автор фото, Facebook

Раніше посольство України в Таїланді оприлюднило оголошення про зустріч пана Тищенка у цій країні 27 січня з українською громадою.

У соцмережах одразу ж заговорили, що Тищенко міг там опинитись не у робочих цілях.

23 січня президент Володимир Зеленський видав указ, яким заборонив чиновникам та депутатам виїздити з України на відпочинок, а тільки у відрядження.

Автор фото, UNIAN

Це сталось після скандалу, коли заступник генпрокурора Олексій Симоненко з'їздив на відпочинок за кордон на новорічні свята. Його вже звільнили.

Микола Тищенко раніше вважався близьким до голови ОП Андрія Єрмака. Він є його кумом, хоча стверджував, що стосунки з головю ОП "суворі".

Тищенко часто потрапляв у скандали, проте ще жодного разу це не закінчувалось для нього звільненнями.

19 липня після попереднього скандалу з діяльністю Тищенка на Закарпатті його звільнили з посади голови обласної парторганізації.